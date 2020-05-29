Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,5138 руб.

29 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3843 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,5138 руб.

Минимальный курс евро составил 78,3 руб., максимальный - 78,7075 руб. Была заключена 3351 сделка. Объем торгов составил 12434,55 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,4825 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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