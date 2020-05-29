ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 мая в размере 70,752 руб.

29 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 мая, составляет 70,752 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 34,92 коп.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,15 пункта (1,624%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2734,83 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43987,315 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 370,772 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 388 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8702 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6376 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,5582 руб. Минимальный курс евро составил 78,215 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,215 руб.,... читать дальше

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Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в апреле 2020 года на основе информации Евростата и национальных статистических служб. Потребительские цены на продукты в России в апреле по сравнению с предыдущим месяцем... Потребительские цены на продукты в России в апреле по сравнению с предыдущим месяцем... читать дальше

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В 1-м квартале т.г. объем экспорта нефти из России упал на 5,8% по сравнению с январем-мартом 2019 годом и составил 63,1 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В марте экспорт сократился... В марте экспорт сократился... читать дальше

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В 1-м квартале 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 58,5%, или в 2,4 раза, и составил 1... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в пятницу на понижательном тренде вместе с нефтью из-за фиксации прибыли игроками перед выходными. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%,... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%,... читать дальше

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Банки РФ в январе-апреле 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 965,3 млрд рублей, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года (859,0 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. В том числе в апреле... В том числе в апреле... читать дальше

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Спрос на 5-летние облигации белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со стороны физлиц составил 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" первый вице президент Газпромбанка (MOEX: GZPR) Денис Шулаков. Общий... Общий... читать дальше

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Профицит на российском рынке сахара, возможно, будет преодолен в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора ГК "Продимекс" Вадим Ерыженский. "Сокращение посевов сахарной свеклы, неблагоприятные погодные условия и, соответственно, снижение объемов производства... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае увеличился до 72,3 пункта по сравнению с 71,8 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 73,7 пункта.... читать дальше

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Цены на нефть немного замедлили снижение в ходе торгов в пятницу в ожидании пресс-конференции президента США Дональда Трампа, посвященной отношениям с Китаем. Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия... Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия... читать дальше

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Консолидированный бюджет субъектов РФ в январе-апреле 2020 года исполнен с профицитом 261 млрд рублей при доходах 4,387 трлн рублей и расходах 4,126 трлн рублей, сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с предварительными показателями исполнения... читать дальше

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ХК "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 5 лет серии БО-10 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,70% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 5,78% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 5,78% годовых. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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