Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,8773 руб.

29 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 362 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8773 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,85 руб., максимальный - 9,9889 руб. Было заключено 33 сделки. Объем торгов составил 167,08 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,865 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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