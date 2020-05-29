.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 107,4 млрд руб.
.
29 мая 2020 года 10:22
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 107,4 млрд руб.
|0
29 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 107,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 127,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 мая 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 45,15 пункта (1,624%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2734,83 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше
.29 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 мая снизилась на 0,84% и составила 43987,315 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43987,315 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 370,772 млрд руб., или на...
.29 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 388 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,8702 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный -... читать дальше
.29 мая 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,6376 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1530 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,6376 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.29 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 4735 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,5582 руб. Минимальный курс евро составил 78,215 руб.,... читать дальше
.29 мая 2020 года 19:05
Росстат опубликовал информацию об индексах потребительских цен в России и зарубежных странах в апреле 2020 года на основе информации Евростата и национальных статистических служб. Потребительские цены на продукты в России в апреле по сравнению с предыдущим месяцем... читать дальше
.29 мая 2020 года 19:02
В 1-м квартале т.г. объем экспорта нефти из России упал на 5,8% по сравнению с январем-мартом 2019 годом и составил 63,1 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). В марте экспорт сократился... читать дальше
.29 мая 2020 года 19:00
В 1-м квартале 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах упал на 58,5%, или в 2,4 раза, и составил 1... читать дальше
.29 мая 2020 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу на понижательном тренде вместе с нефтью из-за фиксации прибыли игроками перед выходными. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%,... читать дальше
.29 мая 2020 года 18:39
Выдача ипотечных кредитов в январе-апреле выросла на 12,4%, в апреле упала к марту в 1,5 раза - ЦБ РФ
Банки РФ в январе-апреле 2020 года предоставили заемщикам ипотечные жилищные кредиты в рублях на общую сумму 965,3 млрд рублей, что на 12,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года (859,0 млрд рублей), следует из информации на сайте ЦБ РФ. В том числе в апреле... читать дальше
.29 мая 2020 года 18:33
Спрос на 5-летние облигации белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со стороны физлиц составил 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" первый вице президент Газпромбанка (MOEX: GZPR) Денис Шулаков. Общий... читать дальше
.29 мая 2020 года 18:31
Профицит на российском рынке сахара, возможно, будет преодолен в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора ГК "Продимекс" Вадим Ерыженский. "Сокращение посевов сахарной свеклы, неблагоприятные погодные условия и, соответственно, снижение объемов производства... читать дальше
.29 мая 2020 года 18:22
Индекс потребительского доверия в США в мае увеличился до 72,3 пункта по сравнению с 71,8 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса составляло 73,7 пункта.... читать дальше
.29 мая 2020 года 18:12
Цены на нефть немного замедлили снижение в ходе торгов в пятницу в ожидании пресс-конференции президента США Дональда Трампа, посвященной отношениям с Китаем. Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия... читать дальше
.29 мая 2020 года 17:59
Консолидированный бюджет субъектов РФ в январе-апреле 2020 года исполнен с профицитом 261 млрд рублей при доходах 4,387 трлн рублей и расходах 4,126 трлн рублей, сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с предварительными показателями исполнения... читать дальше
.29 мая 2020 года 17:56
ХК "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 5 лет серии БО-10 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,70% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 5,78% годовых. Сбор заявок на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.