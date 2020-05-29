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29 мая 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Германии Апрель 2020
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Апрель 2020
09:45 Изменение ВВП Франции I квартал 2020
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Май 2020
09:45 Цены производителей во Франции Апрель 2020
11:00 Изменение ВВП Италии I квартал 2020
11:00 Изменение денежной массы в еврозоне Апрель 2020
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне Май 2020
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Май 2020
15:30 Изменение ВВП Канады I квартал 2020
15:30 Изменение расходов и доходов населения США Апрель 2020
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Март 2020
15:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Апрель 2020
15:30 Цены производителей в Канаде Апрель 2020
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Май 2020
17:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Май 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
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29 мая 2020 года 19:15
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Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный -...    читать дальше
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Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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29 мая 2020 года 19:15
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Минимальный курс евро составил 78,215 руб.,...    читать дальше
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В марте экспорт сократился...    читать дальше
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29 мая 2020 года 19:00
В 1-м квартале прибыль российских предприятий упала в 2,4 раза - Росстат
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29 мая 2020 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу в минусе, по итогам мая уверенно вырос
Рынок акций РФ завершил торги в пятницу на понижательном тренде вместе с нефтью из-за фиксации прибыли игроками перед выходными.

В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%,...    читать дальше
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В том числе в апреле...    читать дальше
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29 мая 2020 года 18:33
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Спрос на 5-летние облигации белорусского ритейлера "Евроторг" (эмитент ООО "Ритейл Бел финанс") серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей со стороны физлиц составил 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" первый вице президент Газпромбанка (MOEX: GZPR) Денис Шулаков.

Общий...    читать дальше
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29 мая 2020 года 18:31
Баланс спроса и предложения на рынке сахара в РФ в 2021 году будет восстановлен - эксперт
Профицит на российском рынке сахара, возможно, будет преодолен в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора ГК "Продимекс" Вадим Ерыженский. "Сокращение посевов сахарной свеклы, неблагоприятные погодные условия и, соответственно, снижение объемов производства...    читать дальше
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29 мая 2020 года 18:22
Рост потребительского доверия в США в мае оказался слабее прогнозов
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29 мая 2020 года 18:12
Нефтяные цены замедлили снижение
Цены на нефть немного замедлили снижение в ходе торгов в пятницу в ожидании пресс-конференции президента США Дональда Трампа, посвященной отношениям с Китаем.

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия...    читать дальше
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29 мая 2020 года 17:59
Профицит консолидированного бюджета субъектов РФ в январе-апреле составил 261 млрд руб.
Консолидированный бюджет субъектов РФ в январе-апреле 2020 года исполнен с профицитом 261 млрд рублей при доходах 4,387 трлн рублей и расходах 4,126 трлн рублей, сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с предварительными показателями исполнения...    читать дальше
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29 мая 2020 года 17:56
Ставка 1-го купона ХК "Металлоинвест" установлена на уровне 5,70%
ХК "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних бондов с офертой через 5 лет серии БО-10 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,70% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 5,78% годовых.

Сбор заявок на...    читать дальше
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