Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9101 руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9101 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный - 9,9289 руб. Было заключено 394 сделки. Объем торгов составил 1942,98 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,8509 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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