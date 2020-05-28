.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,8566 руб.
.
28 мая 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,8566 руб.
|0
28 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2299 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8566 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,44 руб., максимальный - 71,21 руб. К этому времени было заключено 41629 сделок. Объем торгов составил 174622,62 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,4575 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 мая 2020 года 19:58
"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "МаксимаТелеком" (оператор публичного Wi-Fi в столичном метро) серии 001Р объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе... читать дальше
.28 мая 2020 года 19:53
"Московская биржа" зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-01326-B-002P. Сбор заявок на... читать дальше
.28 мая 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,96 пункта (1,421%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2779,98 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
.28 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 28 мая выросла на 0,65% и составила 44358,087 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44358,087 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 287,273 млрд руб., или на...
.28 мая 2020 года 19:32
АО "Росагролизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 8 млрд рублей на уровне 7,35% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел в четверг в 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше
.28 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9101 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный - 9,9289... читать дальше
.28 мая 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 70,8566 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2299 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8566 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.28 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0952 руб. Минимальный курс евро составил 77,82 руб.,... читать дальше
.28 мая 2020 года 19:01
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "МОЭСК" и его облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне "AAА(RU)", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг "МОЭСК", по мнению... читать дальше
.28 мая 2020 года 18:59
Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и на ожиданиях "запуска" экономик многих стран после пандемии COVID-19. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос... читать дальше
.28 мая 2020 года 18:51
Власти Санкт-Петербурга приняли решение о смягчении с 1 по 14 июня режима принятых ранее ограничений, сообщает пресс-служба администрации губернатора. В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Обязательное... читать дальше
.28 мая 2020 года 18:45
Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в апреле 2020 года рухнул на 33,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Падение стало рекордным с начала... читать дальше
.28 мая 2020 года 18:36
"Газпром нефть" уверена, что сможет обеспечить рост своих финансовых результатов, даже несмотря на падение добычи, заявил в ходе телеконференции CFO компании Алексей Янкевич. Он отметил, что компания гораздо лучше подготовлена к нынешнему кризису, чем в тот, который был в 2014... читать дальше
.28 мая 2020 года 18:30
За период с с 18 по 24 мая потребительские цены на бензин автомобильный снова не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На двух предыдущих неделях потребительские цены на бензин также не менялись. По данным Росстата, к 25 мая стоимость 1... читать дальше
.28 мая 2020 года 18:24
Нефть дешевеет после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего рост запасов нефти в стране. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,928 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 724... читать дальше
.28 мая 2020 года 18:17
В Москве с понедельника откроется более 55 тыс. предприятий непродовольственной торговли и бытовых услуг
По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с понедельника в столице откроются непродовольственные магазины, торговые центры, гипермаркеты и предприятия бытовых услуг, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк журналистам. "Начиная уже с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.