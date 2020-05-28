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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 15 мая по 22 мая на 7928 тыс. баррелей, бензина - упали на 724 тыс. баррелей
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28 мая 2020 года 18:01
Запасы нефти в США выросли за период с 15 мая по 22 мая на 7928 тыс. баррелей, бензина - упали на 724 тыс. баррелей
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28 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 7928 тыс. баррелей - до 534,422 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 724 тыс. баррелей и составили 255 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 5495 тыс. баррелей, достигнув 164,327 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 1911 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 150 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 2500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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