ЦБ РФ установил курс доллара США с 29 мая в размере 71,1012 руб.

28 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 мая, составляет 71,1012 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 3,77 коп.

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"Московская биржа" зарегистрировала программу биржевых облигаций АО "МаксимаТелеком" (оператор публичного Wi-Fi в столичном метро) серии 001Р объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении биржи. Программе... Программе... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации Альфа-банка серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-01326-B-002P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-06-01326-B-002P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 38,96 пункта (1,421%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2779,98 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 44358,087 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 287,273 млрд руб., или на...

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АО "Росагролизинг" установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 8 млрд рублей на уровне 7,35% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел в четверг в 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял... Сбор заявок прошел в четверг в 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 19 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9101 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный - 9,9289... Минимальный курс юаня составил 9,8421 руб., максимальный - 9,9289... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2299 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,8566 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 207 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0952 руб. Минимальный курс евро составил 77,82 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,82 руб.,... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "МОЭСК" и его облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02 на уровне "AAА(RU)", прогноз по рейтингу стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг "МОЭСК", по мнению... Кредитный рейтинг "МОЭСК", по мнению... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и на ожиданиях "запуска" экономик многих стран после пандемии COVID-19. В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос... В Азии в четверг динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite подрос... читать дальше

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Власти Санкт-Петербурга приняли решение о смягчении с 1 по 14 июня режима принятых ранее ограничений, сообщает пресс-служба администрации губернатора. В частности, обязательное соблюдение самоизоляции для граждан старше 65 лет будет носить рекомендательный характер. Обязательное... читать дальше

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Индекс незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales) в апреле 2020 года рухнул на 33,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19. Падение стало рекордным с начала... читать дальше

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"Газпром нефть" уверена, что сможет обеспечить рост своих финансовых результатов, даже несмотря на падение добычи, заявил в ходе телеконференции CFO компании Алексей Янкевич. Он отметил, что компания гораздо лучше подготовлена к нынешнему кризису, чем в тот, который был в 2014... читать дальше

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За период с с 18 по 24 мая потребительские цены на бензин автомобильный снова не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На двух предыдущих неделях потребительские цены на бензин также не менялись. По данным Росстата, к 25 мая стоимость 1... По данным Росстата, к 25 мая стоимость 1... читать дальше

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Нефть дешевеет после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего рост запасов нефти в стране. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,928 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 724... Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,928 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 724... читать дальше

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По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина с понедельника в столице откроются непродовольственные магазины, торговые центры, гипермаркеты и предприятия бытовых услуг, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк журналистам. "Начиная уже с... читать дальше

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