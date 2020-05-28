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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2928 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 909,36 млрд руб.
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28 мая 2020 года 10:23
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2928 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 909,36 млрд руб.
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28 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 28 мая составили по Российской Федерации 2928 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2760 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2723,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2564,5 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 28 мая составили 909,36 млрд руб. против 871,39672 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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28 мая 2020 года 11:52
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