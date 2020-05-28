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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 127,2 млрд руб.
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28 мая 2020 года 10:16
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 127,2 млрд руб.
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28 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 28 мая по данным на начало операционного дня выросло до 127,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 101,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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28 мая 2020 года 11:52
Государственная поддержка бизнеса, пострадавшего от распространения COVID-19, затронула меньшую часть предпринимателей, говорится в ежегодном докладе президенту РФ от Уполномоченного по защите прав предпринимателей. "По данным проводимого мониторинга, контрольных... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 28 мая составил 71,1012 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 147 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,1012 руб. По... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" по состоянию на 11:30 мск, на основе которого происходит процесс курсообразования доллара на следующий день, увеличился на 3,77 коп. и составил 71,1012 руб.... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:37
После успеха формата ОПЕК+ на рынке нефти, аналогичную функцию на рынке газа мог бы сыграть Форум стран экспортеров газа, полагает заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский. "Считаем безальтернативной необходимость коллективных взаимовыгодных и согласованных... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:36
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило кредитный рейтинг 15-летним облигациям "Икс 5 Финанс" серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне ruAA+, говорится в сообщении агентства. "По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:35
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило двум выпускам облигаций "СИБУРа" серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruААА", говорится в пресс-релизах агентства по каждому выпуску. "По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:29
Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc. планирует сократить 30% управленческого и административного персонала, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам. Руководство American хочет уменьшить размер компании на фоне... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:21
Японское агентство по туризму опровергло информацию о том, что Токио будет выдавать иностранным туристам ваучеры на покрытие стоимости путешествия, чтобы стимулировать туризм в стране, сообщает The Japan Times. "Что касается сообщений некоторых СМИ о том, что "японское... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:20
8 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 28 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-422 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9858% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 5,2% годовых. Дисконтные... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:14
Восстановление на рынке газа произойдет быстрее, чем на рынке нефти, поскольку показатели снижения среднемирового спроса на газ составляют до 5%, заявил замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский в ходе Международной онлайн Конференции "Управление рисками в энергетике... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:06
Выручка ПАО "Мегафон" по МСФО по итогам I квартала 2020 года сократилась на 0,7% и составила 79,55 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сервисная выручка "Мегафона" выросла за отчетный период на 0,9%, до 73,4 млрд рублей, из них выручка от услуг мобильной связи... читать дальше
.28 мая 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 60 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9135 руб. Минимальный курс юаня составил 9,891 руб., максимальный - 9,9499... читать дальше
.28 мая 2020 года 10:52
ЦБ РФ 26 мая продал валюту на 11,3 млрд рублей, следует из данных Банка России. Ранее, в среду, ЦБ отразил продажу валюты с расчетами 26 мая на сумму 22,8 млрд рублей, а во вторник, с расчетами 25 мая, - равными нулю. Это обычная ситуация для дней, если расчеты... читать дальше
.28 мая 2020 года 10:51
ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) планирует 29 мая собрать заявки инвесторов на бонды со сроком обращения 3 года серии БО-П07 объемом не менее 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки... читать дальше
.28 мая 2020 года 10:50
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 10-летние облигации ПАО "СИБУР Холдинг" серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщениях эмитента. Выпуску серии БО-01 присвоен... читать дальше
.28 мая 2020 года 10:49
осковская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации Росбанка (MOEX: ROSB) серии БО-002P-07 объемом не менее 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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