Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,016 руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 134 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,016 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,785 руб., максимальный - 71,475 руб. Было заключено 13453 сделки. Объем торгов составил 49601,19 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,2625 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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