ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 71,0635 руб.

27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 71,0635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,73 коп.

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О "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона 2-летних бондов серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,61% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,61% годовых. Сбор заявок прошел 27 мая с 11:00... Сбор заявок прошел 27 мая с 11:00... читать дальше

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К «Система» в полном объеме разместила 10-летние облигации серии 001P-13 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. АФК "Система" установила ставку 1-го купона на уровне 6,6% годовых. АФК "Система" установила ставку 1-го купона на уровне 6,6% годовых. Ставке... Ставке... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,02 пункта (0,473%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2741,02 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44070,814 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 504,042 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9124 руб. Минимальный курс юаня составил 9,88 руб., максимальный - 9,937... Минимальный курс юаня составил 9,88 руб., максимальный - 9,937... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3422 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0779 руб. Минимальный курс евро составил 77,585 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,585 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1623 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1003 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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В 1-м квартале 2020 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 8,1% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года - до 231 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В марте импорт вырос в годовом выражении на 49,2%, или в 1,5 раза,... читать дальше

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За период с 19 по 25 мая 2020 г. инфляция в России составила 0,1%, сообщил Росстат. С начала мая инфляция составила 0,2%, с начала года - 2,3%. За период с 7 по 12 мая и с 13 по 18 мая цены не изменялись. За период с 7 по 12 мая и с 13 по 18 мая цены не изменялись. В мае 2019 г. инфляция составила 0,3%, с начала года... В мае 2019 г. инфляция составила 0,3%, с начала года... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил среду в ка=расной зоне. Рынки акций Европы в начале торгов демонстрировали мажорный настрой. Рынки акций Европы в начале торгов демонстрировали мажорный настрой. Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями. Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями. Котировки фьючерсов на индексы США повышались на... Котировки фьючерсов на индексы США повышались на... читать дальше

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Счетная палата России, изучив практику формирования и реализации госкомпаниями дивидендной политики, посоветовала правительству ее унифицировать. Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, в апреле глава Счетной палаты Алексей... Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, в апреле глава Счетной палаты Алексей... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил правительству "донастроить" трудовое законодательство, которое учитывало бы облегчение норм для удаленного режима работы. "Поручаю (правительству) отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том... "Поручаю (правительству) отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том... читать дальше

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Минтруд ожидает пика по количеству безработных в России в 3-м квартале 2020 года, сообщил глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда. "По нашим оценкам, пик по количеству безработных придется на третий квартал", - сказал... "По нашим оценкам, пик по количеству безработных придется на третий квартал", - сказал... читать дальше

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Родители, потерявшие работу до 1 марта, будут получать ежемесячное пособие на детей наравне с теми, кто обратился в службу занятости после 1 марта, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "Для тех, кто обратился в службу занятности после 1 марта, мы установили... "Для тех, кто обратился в службу занятности после 1 марта, мы установили... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил, что период, на который выплачивается пособие по безработице для потерявших заработок с 1 марта этого года, будет продлен на 3 месяца. "Учитывая сегодняшнее непростое положение в экономике и на рынке труда, согласен со следующим... "Учитывая сегодняшнее непростое положение в экономике и на рынке труда, согласен со следующим... читать дальше

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ПАО "Трансфин-М" в полном объеме разместило 7-летние облигации серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая с 17:00 МСК до 18:00 МСК. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая с 17:00 МСК до 18:00 МСК. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Организатором выступает "ВТБ Капитал". Размер... Размер... читать дальше

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