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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 71,0635 руб.
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В апреле промпроизводство упало на 6,6%
В апреле промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало до 6,6% после повышения на 0,3% в марте. Снижение стало максимальным с октября 2009 года, но оказалось меньше прогнозов экономистов, ожидавших падение на 13,3%
 
Экономическая активность в РФ восстанавливается - Минэкономразвития
Минэкономразвития констатирует постепенное восстановление экономической активности в РФ в связи со снятием ограничений в регионах, заявил глава ведомства Максим Решетников в ходе правительственного часа в Госдуме. "Мы видим, что с 12 мая, когда...
 
Fitch ухудшило прогноз снижения ВВП РФ в 2020 году
Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения российской экономики на 5% в 2020 году (ранее прогнозировалось снижение на 3,3%), сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO). Между тем в 2021 году эксперты Fitch прогнозируют рост...
 
Сенаторы предложили доплачивать бизнесу из бюджета за прием новых работников
В комитете Совета Федерации по экономической политике разработали пакет поддержки занятости к совещанию по рынку труда у президента (состоится 27 мая), следует из писем вице-премьеру Татьяне Голиковой и помощнику президента Максиму Орешкину. Меры по...
 
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27 мая 2020 года 14:29

ЦБ РФ установил курс доллара США с 28 мая в размере 71,0635 руб.

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27 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 28 мая, составляет 71,0635 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 7,73 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
27 мая 2020 года 19:55
МТС установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,50%
О "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона 2-летних бондов серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,50% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,61% годовых.

Сбор заявок прошел 27 мая с 11:00...    читать дальше
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27 мая 2020 года 19:54
АФК «Система» разместила облигации на 15 млрд рублей
К «Система» в полном объеме разместила 10-летние облигации серии 001P-13 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая.

АФК "Система" установила ставку 1-го купона на уровне 6,6% годовых.

Ставке...    читать дальше
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27 мая 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 27 мая снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,02 пункта (0,473%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2741,02 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По...    читать дальше
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27 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 мая снизилась на 1,13% и составила 44070,814 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44070,814 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 504,042 млрд руб., или на...
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27 мая 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9124 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9124 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,88 руб., максимальный - 9,937...    читать дальше
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27 мая 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,0779 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3422 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0779 руб.

Минимальный курс евро составил 77,585 руб.,...    читать дальше
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27 мая 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1003 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1623 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1003 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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27 мая 2020 года 19:01
Россия в январе-марте сократила импорт пальмового масла на 8,1%
В 1-м квартале 2020 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 8,1% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года - до 231 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В марте импорт вырос в годовом выражении на 49,2%, или в 1,5 раза,...    читать дальше
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27 мая 2020 года 19:00
Недельная инфляция ускорилась до 0,1% - Росстат
За период с 19 по 25 мая 2020 г. инфляция в России составила 0,1%, сообщил Росстат. С начала мая инфляция составила 0,2%, с начала года - 2,3%.

За период с 7 по 12 мая и с 13 по 18 мая цены не изменялись.

В мае 2019 г. инфляция составила 0,3%, с начала года...    читать дальше
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27 мая 2020 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС упал на 1%
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил среду в ка=расной зоне.

Рынки акций Европы в начале торгов демонстрировали мажорный настрой.

Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями.

Котировки фьючерсов на индексы США повышались на...    читать дальше
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27 мая 2020 года 18:50
Глава СП РФ предложил унифицировать подходы к определению размера дивидендов госкомпаний
Счетная палата России, изучив практику формирования и реализации госкомпаниями дивидендной политики, посоветовала правительству ее унифицировать.

Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, в апреле глава Счетной палаты Алексей...    читать дальше
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27 мая 2020 года 18:43
Президент потребовал упростить трудовое регулирование удаленного режима работы в РФ
Президент России Владимир Путин поручил правительству "донастроить" трудовое законодательство, которое учитывало бы облегчение норм для удаленного режима работы.

"Поручаю (правительству) отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том...    читать дальше
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27 мая 2020 года 18:35
Пик по количеству безработных в РФ придется на 3-й квартал - Минтруд
Минтруд ожидает пика по количеству безработных в России в 3-м квартале 2020 года, сообщил глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда.

"По нашим оценкам, пик по количеству безработных придется на третий квартал", - сказал...    читать дальше
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27 мая 2020 года 18:30
Путин: дополнительные выплаты на детей получат родители, потерявшие работу до 1 марта
Родители, потерявшие работу до 1 марта, будут получать ежемесячное пособие на детей наравне с теми, кто обратился в службу занятости после 1 марта, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Для тех, кто обратился в службу занятности после 1 марта, мы установили...    читать дальше
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27 мая 2020 года 18:26
Срок выплаты пособия по безработице для уволенных в период коронавируса продлят на 3 месяца - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что период, на который выплачивается пособие по безработице для потерявших заработок с 1 марта этого года, будет продлен на 3 месяца.

"Учитывая сегодняшнее непростое положение в экономике и на рынке труда, согласен со следующим...    читать дальше
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27 мая 2020 года 18:13
"Трансфин-М" разметил бонды объемом 4,1 млрд рублей
ПАО "Трансфин-М" в полном объеме разместило 7-летние облигации серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая с 17:00 МСК до 18:00 МСК.

Организатором выступает "ВТБ Капитал".

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