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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 101,2 млрд руб.
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27 мая 2020 года 09:45
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 101,2 млрд руб.
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27 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 27 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 101,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 164 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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27 мая 2020 года 19:55
О "МТС" (MOEX: MTSS) установило ставку 1-го купона 2-летних бондов серии 001Р-17 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,50% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,61% годовых. Сбор заявок прошел 27 мая с 11:00... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:54
К «Система» в полном объеме разместила 10-летние облигации серии 001P-13 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 20 мая. АФК "Система" установила ставку 1-го купона на уровне 6,6% годовых. Ставке... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,02 пункта (0,473%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2741,02 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 мая снизилась на 1,13% и составила 44070,814 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44070,814 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 504,042 млрд руб., или на...
.27 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 389 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9124 руб. Минимальный курс юаня составил 9,88 руб., максимальный - 9,937... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3422 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,0779 руб. Минимальный курс евро составил 77,585 руб.,... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,1003 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1623 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,1003 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:01
В 1-м квартале 2020 года Россия снизила импорт пальмового масла и его фракций на 8,1% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года - до 231 тыс. тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В марте импорт вырос в годовом выражении на 49,2%, или в 1,5 раза,... читать дальше
.27 мая 2020 года 19:00
За период с 19 по 25 мая 2020 г. инфляция в России составила 0,1%, сообщил Росстат. С начала мая инфляция составила 0,2%, с начала года - 2,3%. За период с 7 по 12 мая и с 13 по 18 мая цены не изменялись. В мае 2019 г. инфляция составила 0,3%, с начала года... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил среду в ка=расной зоне. Рынки акций Европы в начале торгов демонстрировали мажорный настрой. Азиатские рынки акций закрылись разнонаправленными изменениями. Котировки фьючерсов на индексы США повышались на... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:50
Счетная палата России, изучив практику формирования и реализации госкомпаниями дивидендной политики, посоветовала правительству ее унифицировать. Как сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, в апреле глава Счетной палаты Алексей... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:43
Президент России Владимир Путин поручил правительству "донастроить" трудовое законодательство, которое учитывало бы облегчение норм для удаленного режима работы. "Поручаю (правительству) отдельно дать предложения по донастройке самого трудового законодательства, в том... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:35
Минтруд ожидает пика по количеству безработных в России в 3-м квартале 2020 года, сообщил глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков на совещании по ситуации на рынке труда. "По нашим оценкам, пик по количеству безработных придется на третий квартал", - сказал... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:30
Родители, потерявшие работу до 1 марта, будут получать ежемесячное пособие на детей наравне с теми, кто обратился в службу занятости после 1 марта, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "Для тех, кто обратился в службу занятности после 1 марта, мы установили... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:26
Президент России Владимир Путин заявил, что период, на который выплачивается пособие по безработице для потерявших заработок с 1 марта этого года, будет продлен на 3 месяца. "Учитывая сегодняшнее непростое положение в экономике и на рынке труда, согласен со следующим... читать дальше
.27 мая 2020 года 18:13
ПАО "Трансфин-М" в полном объеме разместило 7-летние облигации серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 22 мая с 17:00 МСК до 18:00 МСК. Организатором выступает "ВТБ Капитал". Размер... читать дальше
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