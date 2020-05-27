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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2723,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 871,4 млрд руб.
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27 мая 2020 года 09:33
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2723,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 871,4 млрд руб.
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27 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 мая составили по Российской Федерации 2723,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2564,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2469,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2304,6 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 мая составили 871,4 млрд руб. против 864,23095 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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