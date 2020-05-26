Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,0068 руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7382 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,0068 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,67 руб., максимальный - 71,3 руб. Было заключено 14984 сделки. Объем торгов составил 49651,87 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 70,895 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.