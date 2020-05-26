Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 мая

26 мая. FINMARKET.RU -РФ с 27 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 3940,32 (-50,09) руб./грамм; на серебро - 39,57 (+0,44) руб./грамм; на платину - 1914,41 (-7,65) руб./грамм; на палладий - 4476,11 (+68,03) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,89 пункта (0,141%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2754,04 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 44574,856 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 661,024 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 584 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9516 руб. Минимальный курс юаня составил 9,8941 руб., максимальный - 9,9759... Минимальный курс юаня составил 9,8941 руб., максимальный - 9,9759... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3395 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7361 руб. Минимальный курс евро составил 77,4975 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,4975 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6621 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,9481 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Экономика еврозоны, возможно, достигла дна в прошлом месяце, полагает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн. "Я думаю, это очевидно, кстати, что абсолютное дно было достигнуто в апреле", - сказал он в ходе интервью для конференции Института... читать дальше

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Рынок акций РФ отыграл подъем внешних фондовых площадок благодаря постепенному снятию карантинных ограничений в мире, завершив торги разнонаправленно. Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил... Во вторник выросли фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%, сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO). При этом в нем отмечается, что спад в глобальной экономической... читать дальше

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Всемирный банк ожидает снижение ВВП Белоруссии в 2020 году на 4%, отмечая, что такой уровень рецессии является самым глубоким для страны за последние 25 лет. "Последствия пандемии, как ожидается, будут временными, но тяжелыми, при этом в экономике прогнозируется... "Последствия пандемии, как ожидается, будут временными, но тяжелыми, при этом в экономике прогнозируется... читать дальше

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ВТБ разместил 8,38% облигаций серии Б-1-71 на 83,816 млн рублей, а также 55,42% выпуска серии Б-1-70 на 554,193 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Номинальный объем каждого из выпусков по 1 млрд рублей. Срок обращения обоих выпусков - 5... Срок обращения обоих выпусков - 5... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в мае 2020 года поднялся до 86,6 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В апреле, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 85,7 пункта, а не 86,9 пункта, как было... читать дальше

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Черное золото дорожает на фоне постепенного смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, подстегивающего спрос на нефтепродукты. Избыток на нефтяном рынке уменьшается в последние недели, что также оказывает котировкам поддержку. "Нефтяной рынок,... Избыток на нефтяном рынке уменьшается в последние недели, что также оказывает котировкам поддержку. "Нефтяной рынок,... читать дальше

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Мировые расходы на информационные технологии (ИТ) в 2020 году снизятся на 8% - до $3,4 трлн, прогнозирует исследовательская компания Gartner Inc. "Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последствия глобального экономического спада заставляют ИТ-директоров отдавать... "Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и последствия глобального экономического спада заставляют ИТ-директоров отдавать... читать дальше

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ООО "ЭкономЛизинг" (Саратов) планирует 29 мая начать размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Ставка 1-го купона установлена на... Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше

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ПАО "МРСК Северо-Запада" (входит в группу "Россети") в январе-марте 2020 года получило 1,05 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 10,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка сократилась на 2,3% - до 13,074 млрд... читать дальше

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ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ставку 12-го купона биржевых облигаций серии 001P-06 в размере 7% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017... Компания завершила размещение 15-летнего выпуска объемом 20 млрд рублей в сентябре 2017... читать дальше

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