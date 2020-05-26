26 мая 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Март 2020
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Май 2020
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Апрель 2020
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26 мая 2020 года 08:53
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени вторника достигло 346 тыс. 232 человек, увеличившись за сутки на 1 тыс. 168, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
За предыдущие сутки число жертв инфекции... читать дальше
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26 мая 2020 года 08:48
Российский рынок онлайн-торговли в 2020 году вырастет на 30%, прогнозирует Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).
"Доля e-commerce в России составляет 6% в общем обороте розничной торговли, внутренний рынок интернет-торговли в 2019 году показал рост в 25%. В 2020... читать дальше
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26 мая 2020 года 08:42
Закон "О контрактной системе" (44-ФЗ) может быть дополнен нормой, обеспечивающей поставку товаров российского происхождения (производства стран ЕАЭС) при выполнении госконтрактов на поставку услуг, выполнение работ. Соответствующие поправки к 44-ФЗ внесены в Госдуму группой... читать дальше
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26 мая 2020 года 08:35
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Ассоциация банков России (АБР) направили совместное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой отказаться от дальнейшей проработки реформы, в рамках которой на банки возлагается обязанность страховать... читать дальше
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26 мая 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72027,13 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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26 мая 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,88 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 мая 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 3954,26 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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26 мая 2020 года 08:29
Цены на нефть растут сегодня на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в различных регионах мира для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям... читать дальше
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26 мая 2020 года 08:23
Государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), единогласно приняли решение о приглашении Коста-Рики.
Таким образом, страна может стать 38-м членом ОЭСР, говорится в сообщении организации. Для этого Коста-Рика должна предпринять... читать дальше
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26 мая 2020 года 08:16
Мир пока что достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19, заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
"Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну (коронавируса), мы - прямо в... читать дальше
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26 мая 2020 года 08:09
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы повысились на фоне постепенного открытия экономик региона и смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,47% и... читать дальше
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26 мая 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 77,8823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,08 коп.
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26 мая 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 71,5962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,42 коп.
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26 мая 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
16:00
Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших... читать дальше
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25 мая 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,55 пункта (1,792%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2757,93 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше
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25 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43913,832 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 626,325 млрд руб., или на...
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