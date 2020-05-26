ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 77,8823 руб.

26 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 77,8823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,08 коп.

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени вторника достигло 346 тыс. 232 человек, увеличившись за сутки на 1 тыс. 168, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. За предыдущие сутки число жертв инфекции... За предыдущие сутки число жертв инфекции... читать дальше

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Российский рынок онлайн-торговли в 2020 году вырастет на 30%, прогнозирует Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). "Доля e-commerce в России составляет 6% в общем обороте розничной торговли, внутренний рынок интернет-торговли в 2019 году показал рост в 25%. В 2020... "Доля e-commerce в России составляет 6% в общем обороте розничной торговли, внутренний рынок интернет-торговли в 2019 году показал рост в 25%. В 2020... читать дальше

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Закон "О контрактной системе" (44-ФЗ) может быть дополнен нормой, обеспечивающей поставку товаров российского происхождения (производства стран ЕАЭС) при выполнении госконтрактов на поставку услуг, выполнение работ. Соответствующие поправки к 44-ФЗ внесены в Госдуму группой... читать дальше

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Всероссийский союз страховщиков (ВСС) и Ассоциация банков России (АБР) направили совместное обращение на имя председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной с просьбой отказаться от дальнейшей проработки реформы, в рамках которой на банки возлагается обязанность страховать... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 72027,13 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,88 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 3954,26 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Цены на нефть растут сегодня на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в различных регионах мира для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Поддержку рынку также оказывают сигналы сокращения добычи нефти в России до уровня, соответствующего условиям... читать дальше

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Государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), единогласно приняли решение о приглашении Коста-Рики. Таким образом, страна может стать 38-м членом ОЭСР, говорится в сообщении организации. Для этого Коста-Рика должна предпринять... Таким образом, страна может стать 38-м членом ОЭСР, говорится в сообщении организации. Для этого Коста-Рика должна предпринять... читать дальше

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Мир пока что достиг только середины первой волны пандемии коронавируса COVID-19, заявил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан. "Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну (коронавируса), мы - прямо в... "Прямо сейчас мы переживаем не вторую волну (коронавируса), мы - прямо в... читать дальше

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По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы повысились на фоне постепенного открытия экономик региона и смягчения ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,47% и... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,47% и... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 77,8823 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,08 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 мая, составляет 71,5962 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 28,42 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 16:00 16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших... Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 48,55 пункта (1,792%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2757,93 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС повысился на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 43913,832 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 626,325 млрд руб., или на...

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