Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,0317 руб.

25 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 248 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0317 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9901 руб., максимальный - 10,2598 руб. Было заключено 34 сделки. Объем торгов составил 144,29 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.