25 мая 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|I квартал 2020
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Май 2020
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25 мая 2020 года 17:37
Пока нет предпосылок для снятия ограничений на поездки за границу, так как их поддерживают все страны мира, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы, понимаем, что наши граждане нуждаются в отдыхе, и все мы заждались момента, когда мы сможем уже путешествовать -... читать дальше
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25 мая 2020 года 17:29
Столичный бюджет может недополучить до 600 млрд рублей в этом году, но есть резерв прошлого года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Так, по утвержденному бюджету Москвы, расходная часть... читать дальше
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25 мая 2020 года 17:20
Из-за падения на фоне пандемии коронавируса доходов туристической отрасли без работы могут остаться 2,5 млн человек, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Одна из самых наиболее пострадавших отраслей, которая понесла колоссальные убытки - наш отечественный туризм.... читать дальше
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25 мая 2020 года 17:08
Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал смягчение действующих ограничений в городе ближайшее время.
"В прошедшие выходные дни ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжала постепенно улучшаться. Поэтому в ближайшее время мы планируем дальнейшее... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:57
Двадцать три субъекта РФ готовы к переходу на первый этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса в России, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Уже 23 субъекта РФ готовы к смягчению ограничительных мер и соответствуют первому этапу, который определиои... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:48
Нефтяной рынок может сбалансироваться уже в июне-июле благодаря снижению добычи в ОПЕК+ и других странах производителях, а также восстановлению спроса, передал "Интерфаксу" слова министра энергетики РФ Александра Новака источник, знакомый с ходом заседания рабочей группы... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:40
5 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-419 на 11 млрд 126 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:37
Американская валюта в понедельник дорожает в паре с китайским юанем на фоне растущей напряженности в отношениях двух стран.
Курс доллара США относительно юаня поднялся на 0,08%, до 7,1362 юаня. Китайская нацвалюта в ходе торгов в Шанхае в понедельник опускалась до... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:28
В этом году загрузка гостиниц Москвы и Петербурга даже в высокий сезон не превысит 40%, считает гендиректор компании Ales Capital Андрей Дегтярев.
"Мы ждем легкого оживления в гостиничном сегменте в июне и плавное восстановление туристического потока с июля. В основном... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:19
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что Азия в 21-м веке будет играть все более значительную роль в международных делах.
"Во-первых, мы живем в мире без лидеров, в котором Азия будет играть все более важную роль в экономическом... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 33,84 пункта (1,249%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2743,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2745,52 (+1,33%) пункта, минимальное -... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:11
Цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) к моменту принятия правительством РФ важных решения для топливной отрасли - снижение нормативов биржевых продаж и запрета импорта нефтепродуктов - локально стабилизировались после целого месяца роста.
При этом... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:03
сбанк (MOEX: ROSB) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-002P-07 со сроком обращения 1 год объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 5,60% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:02
АО "Нефтегазхолдинг" установило ставку 19-го купона облигаций 4-й серии и 6-й серии в размере 8,50% годовых, говорится в сообщениях эмитента.
Облигации 4-й и 6-й серии объемом 5 млрд рублей каждый выпуск и сроком обращения 10 лет были размещены в июне 2011 года. Ставка... читать дальше
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25 мая 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,67/72,92 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 54 коп., Cредний курс продажи...
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25 мая 2020 года 16:02
Российские банки приняли почти 85 тыс. заявок на ипотеку под 6,5% годовых за месяц со старта программы, сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. "Программа ипотеки с господдержкой увеличила спрос на жилье, уже можно говорить о ее... читать дальше
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