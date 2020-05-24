ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 мая в размере 71,8804 руб., курс евро - 78,4431 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 78,4431 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,66 коп.

24 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 71,8804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,64 коп.

.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени воскресенья достигло 342 тыс. 105 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 880, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, на 08:00... читать дальше

.

Фонд ООН для инвестиций в развитие и Программа развития ООН поддержали инициативу ряда стран-членов всемирной организации, предложивших на время пандемии облегчить для мигрантов условия перевода средств на родину. 75% мигрантов работают в странах, на которые приходится три... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 71,8804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,64 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 78,4431 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 78,4431 руб. По сравнению с...

.

Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня после вынужденного перерыва в связи с коронавирусом, сообщает Associated Press. Посетителей перед входом в музеи обяжут надеть маску на лицо, а также проверят температуру. Посетителей перед входом в музеи обяжут надеть маску на лицо, а также проверят температуру. Купить билеты можно будет только онлайн,... Купить билеты можно будет только онлайн,... читать дальше

.

Почти 300 тысяч тюльпанов должны почти одновременно расцвести в Петербурге ко Дню города, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Горожане увидят белые и бледно-розовые, бордовые и оранжевые, кремовые и алые, фиолетовые и пурпурные, отмечают в комитете. В... читать дальше

.

Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес. "Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма", - сказал он,... читать дальше

.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома из-за распространения коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба правительства. В сообщении отмечается, что средства выделяются "на различные меры поддержки... читать дальше

.

Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России с использованием электронных платежных систем, в январе-апреле 2020 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,6% - до $93,4 млн, сообщает грузинский Национальный банк. Эта сумма... читать дальше

.

В правительство РФ внесено предложение об ускорении процедуры достройки проблемных домов, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "На всю страну на сегодняшний день порядка 200 тысяч дольщиков официально зарегистрированных. Проектов, которые находятся в стройке в... читать дальше

.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабинета министров средств на дополнительные выплаты семьям с детьми до трех и до 16 лет. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, средства выделяются Минфину России в... читать дальше

.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. О дистанционном голосовании О дистанционном голосовании Законом... Законом... читать дальше

.

Снижение объемов строительства в России может составить до 10% из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Пока я вижу риск снижения до 10% в стройке в целом по стране. Но сейчас я очень активно занимаюсь (этим... читать дальше

.

Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной... читать дальше

.

Яровые культуры в РФ к 22 мая посеяны на 39,7 млн га , что составляет 76,5% к намеченной площади и на 1,2 млн га больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, зерновые культуры размещены на 23,3 млн га (80%, на 21,8 млн га в прошлом... В частности, зерновые культуры размещены на 23,3 млн га (80%, на 21,8 млн га в прошлом... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ "принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета".... читать дальше

.

Катар, крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в мире, не планирует снижать его производство, а также сохраняет планы по увеличению СПГ-мощностей с текущих 77 млн т/г до 110 млн т/г к 2025 году и 126 млн т/г к 2027 году, приводит пресс-служба Qatar Petroleum... читать дальше

.