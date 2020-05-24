.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 мая в размере 71,8804 руб., курс евро - 78,4431 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство упало на 6,6%
В апреле промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало до 6,6% после повышения на 0,3% в марте. Снижение стало максимальным с октября 2009 года, но оказалось меньше прогнозов экономистов, ожидавших падение на 13,3%
 
Минэкономразвития ожидает спад ВВП РФ в 2020 году на 5%
Падение российской экономики в 2020 году составит 5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Затем Минэкономразвития ожидает восстановительный рост на 2,8% в 2021 году, рост на 3% в 2022 году и на 3,1% в 2023 году. По его...
 
Для блокировки счетов появились новые основания
условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг приоритизировал антиотмывочные меры и выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность. Об этом...
 
Доходы россиян в 2020 году снизятся на 3,8%, безработица составит 5,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития на фоне пандемии коронавируса скорректировало свои ожидания по динамике реальных располагаемых доходов населения РФ в 2020 году в сторону их спада, основная часть которого придется на предпринимателей. В частности, как говорится в...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

24 мая 2020 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 мая в размере 71,8804 руб., курс евро - 78,4431 руб.

 0  
24 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 71,8804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,64 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 78,4431 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,66 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 мая 2020 года 10:13
Число жертв коронавируса в мире превысило 342 тыс. человек, инфицированных - 5,3 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени воскресенья достигло 342 тыс. 105 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 880, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, на 08:00...    читать дальше
.
24 мая 2020 года 09:42
На время пандемии денежные переводы мигрантов должны быть бесплатными - ООН
Фонд ООН для инвестиций в развитие и Программа развития ООН поддержали инициативу ряда стран-членов всемирной организации, предложивших на время пандемии облегчить для мигрантов условия перевода средств на родину. 75% мигрантов работают в странах, на которые приходится три...    читать дальше
.
24 мая 2020 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 мая в размере 71,8804 руб., курс евро - 78,4431 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 71,8804 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 95,64 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 78,4431 руб. По сравнению с...
.
23 мая 2020 года 18:05
Ватикан откроет музеи для посетителей с 1 июня
Музеи Ватикана возобновят работу с 1 июня после вынужденного перерыва в связи с коронавирусом, сообщает Associated Press.

Посетителей перед входом в музеи обяжут надеть маску на лицо, а также проверят температуру.

Купить билеты можно будет только онлайн,...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 18:00
День города в Петербурге украсят 300 тыс. тюльпанов
Почти 300 тысяч тюльпанов должны почти одновременно расцвести в Петербурге ко Дню города, сообщила пресс-служба комитета по благоустройству. Горожане увидят белые и бледно-розовые, бордовые и оранжевые, кремовые и алые, фиолетовые и пурпурные, отмечают в комитете. В...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 17:21
Премьер Испании: в июле страна откроется для иностранных туристов
Испания откроется для въезда иностранных туристов с июля, объявил в субботу премьер страны Педро Санчес. "Насколько вам известно, Испания принимает более 80 млн туристов в год. И поэтому я объявляю, что с июля Испания будет вновь открыта для иностранного туризма", - сказал он,...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 17:04
Мишустин распорядился выделить 25 млрд руб. на поддержку российского автопрома
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома из-за распространения коронавируса, сообщила в субботу пресс-служба правительства. В сообщении отмечается, что средства выделяются "на различные меры поддержки...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 16:40
Нацбанк Грузии: денежные переводы физлиц из России в страну упали за год на 27,6% - до $93,4 млн
Объем средств, перечисленных физическими лицами в Грузию из России с использованием электронных платежных систем, в январе-апреле 2020 года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,6% - до $93,4 млн, сообщает грузинский Национальный банк. Эта сумма...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 15:59
Хуснуллин: правительство ускорит процесс завершения долгостроев в России
В правительство РФ внесено предложение об ускорении процедуры достройки проблемных домов, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "На всю страну на сегодняшний день порядка 200 тысяч дольщиков официально зарегистрированных. Проектов, которые находятся в стройке в...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 15:41
Государство дополнительно профинансировало семьи с детьми и медиков, работающих с пациентами с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабинета министров средств на дополнительные выплаты семьям с детьми до трех и до 16 лет. Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, средства выделяются Минфину России в...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 15:25
Путин подписал закон о дистанционном голосовании избирателей
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования, в том числе по почте, на всех уровнях выборов. Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

О дистанционном голосовании

Законом...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 14:06
Объем строительства в России может снизиться на 10%
Снижение объемов строительства в России может составить до 10% из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Пока я вижу риск снижения до 10% в стройке в целом по стране. Но сейчас я очень активно занимаюсь (этим...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 13:28
Минторг США добавил в "черный список" 33 китайские компании и организации
Министерство торговли США сообщило, что внесло в "черный список" 33 китайские компании и организации, которые, по мнению американских властей, имеют отношение к ущемлению прав мусульманского населения в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР или же угрожают национальной...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 12:47
Яровые культуры в РФ к 22 мая посеяны на 39,7 млн га - Минсельхоз
Яровые культуры в РФ к 22 мая посеяны на 39,7 млн га , что составляет 76,5% к намеченной площади и на 1,2 млн га больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, зерновые культуры размещены на 23,3 млн га (80%, на 21,8 млн га в прошлом...    читать дальше
.
23 мая 2020 года 12:29
Путин дал ряд поручений правительству по итогам совещания по вопросам развития энергетики
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ "принять меры по повышению платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой энергии и газа потребителями, финансируемыми за счет средств федерального бюджета"....    читать дальше
.
23 мая 2020 года 12:15
Катар не планирует снижать производство СПГ
Катар, крупнейший производитель сжиженного природного газа (СПГ) в мире, не планирует снижать его производство, а также сохраняет планы по увеличению СПГ-мощностей с текущих 77 млн т/г до 110 млн т/г к 2025 году и 126 млн т/г к 2027 году, приводит пресс-служба Qatar Petroleum...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.