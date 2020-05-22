Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,0528 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0528 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9781 руб., максимальный - 10,0819 руб. Было заключено 447 сделок. Объем торгов составил 2693,28 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,0519 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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