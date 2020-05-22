Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,304 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5638 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,304 руб.

Минимальный курс евро составил 77,855 руб., максимальный - 78,575 руб. Была заключена 4221 сделка. Объем торгов составил 17454,27 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 77,92 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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