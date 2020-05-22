ЦБ РФ установил курс евро с 23 мая в размере 78,4431 руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 мая, составляет 78,4431 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 64,66 коп.

.

ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 22 мая с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел 22 мая с 11:00 до 15:00 МСК. В процессе... В процессе... читать дальше

.

ПАО "Трансфин-М" установило порядок определения купонов 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый... Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый... читать дальше

.

ПАО "СИБУР Холдинг" установило ставку 1-го купона по двум выпускам 10-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5% годовых, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок на выпуски серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и БО-02... Сбор заявок на выпуски серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и БО-02... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43287,507 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 672,865 млрд руб., или на...

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,29 пункта (0,342%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2709,38 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0528 руб. Минимальный курс юаня составил 9,9781 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,9781 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7623 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2933 руб. Минимальный курс евро составил 77,8 руб.,... Минимальный курс евро составил 77,8 руб.,... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил пятницу в красной зоне. Рынки акций Европы в начале торгов демонстрировали понижательный тренд. К вечеру часть индикаторов перебралась в зеленую зону. Рынки акций Европы в начале торгов демонстрировали понижательный тренд. К вечеру часть индикаторов перебралась в зеленую зону. Азиатские рынки акций снизились на опасениях напряженности... Азиатские рынки акций снизились на опасениях напряженности... читать дальше

.

Комитет по стратегическому планированию при наблюдательном совете АК "АЛРОСА" по итогам рассмотрения предложений менеджмента рекомендовал снизить добычу в 2020 г. до 28-31 млн карат, говорится в сообщении компании. Изначальный прогноз был около 34 млн карат. Эта... Эта... читать дальше

.

Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне к 18:00 мск выросла на Comex на 0,8% - до $1735,3 за унцию. При этом накануне торги закрылись снижением на 1,7% к уровню среды. При этом накануне торги закрылись снижением на 1,7% к уровню среды. Напряженность между США и Китаем привлекает инвесторов в активы, которые считаются... Напряженность между США и Китаем привлекает инвесторов в активы, которые считаются... читать дальше

.

АО "Трансмашхолдинг" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-05 на 10 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок прошел 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Ставке соответствует доходность к оферте через 3... Ставке соответствует доходность к оферте через 3... читать дальше

.

Минпромторг предложил увеличить до 30% ценовую преференцию при закупках госкомпаний продукции российского производства. Согласно проекту соответствующего правительственного постановления, предусматривается увеличение ценовой преференции для российской продукции и... Согласно проекту соответствующего правительственного постановления, предусматривается увеличение ценовой преференции для российской продукции и... читать дальше

.

В ходе торгов в пятницу нефтяные цены существенно снижаются на негативных сигналах из Китая, на настроения инвесторов также влияет усиление напряженности между Вашингтоном и Пекином. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск... читать дальше

.

Аналитики BofA Global Research вновь ухудшили прогноз изменения мирового ВВП в 2020 году. "Значительные изменения в оценках для США и еврозоны привели к понижению глобального прогноза в 2020 году до минус 4,2%", - говорится в сообщении банка. Продление карантинных мер,... Продление карантинных мер,... читать дальше

.

Аналитики Rystad Energy прогнозируют в текущем году сокращение спроса на нефть в мире на 10,7 млн баррелей в сутки, или на 10,8%. "Наши оценки показывают, что общий спрос на нефть в 2019 году составил примерно 99,5 млн б/с, и теперь ожидается падение до 88,8 млн б/с в... "Наши оценки показывают, что общий спрос на нефть в 2019 году составил примерно 99,5 млн б/с, и теперь ожидается падение до 88,8 млн б/с в... читать дальше

.