Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2761,7 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 848,97 млрд руб.

22 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 22 мая составили по Российской Федерации 2761,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2571,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2551,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2367,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 22 мая составили 848,97 млрд руб. против 843,78563 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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