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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,924 руб.
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ГЛАВНОЕ
В апреле промпроизводство упало на 6,6%
В апреле промпроизводство в РФ, по данным Росстата, упало до 6,6% после повышения на 0,3% в марте. Снижение стало максимальным с октября 2009 года, но оказалось меньше прогнозов экономистов, ожидавших падение на 13,3%
 
Минэкономразвития ожидает спад ВВП РФ в 2020 году на 5%
Падение российской экономики в 2020 году составит 5%, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Затем Минэкономразвития ожидает восстановительный рост на 2,8% в 2021 году, рост на 3% в 2022 году и на 3,1% в 2023 году. По его...
 
Для блокировки счетов появились новые основания
условиях распространения коронавируса и перевода участников финансового рынка на дистанционный режим работы Росфинмониторинг приоритизировал антиотмывочные меры и выделил сферы, где может активизироваться недобросовестная деятельность. Об этом...
 
Доходы россиян в 2020 году снизятся на 3,8%, безработица составит 5,7% - Минэкономразвития
Минэкономразвития на фоне пандемии коронавируса скорректировало свои ожидания по динамике реальных располагаемых доходов населения РФ в 2020 году в сторону их спада, основная часть которого придется на предпринимателей. В частности, как говорится в...
 
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22 мая 2020 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 70,924 руб.

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22 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 22 мая, составляет 70,924 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,41 руб.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
22 мая 2020 года 19:56
"Икс 5 Финанс" установила ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 5,75%
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-11 на 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 22 мая с 11:00 до 15:00 МСК.

В процессе...    читать дальше
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22 мая 2020 года 19:55
"Трансфин-М" установил порядок определения купонов бондов объемом 4,1 млрд рублей
ПАО "Трансфин-М" установило порядок определения купонов 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый...    читать дальше
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22 мая 2020 года 19:54
СИБУР установил ставку 1-го купона бондов объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5%
ПАО "СИБУР Холдинг" установило ставку 1-го купона по двум выпускам 10-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 суммарным объемом 15 млрд рублей на уровне 5,5% годовых, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок на выпуски серии БО-01 объемом 10 млрд рублей и БО-02...    читать дальше
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22 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 22 мая снизилась на 1,53% и составила 43287,507 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 43287,507 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 672,865 млрд руб., или на...
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22 мая 2020 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 22 мая снижается
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,29 пункта (0,342%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2709,38 пункта.

Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По состоянию на...    читать дальше
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22 мая 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,0528 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 801 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0528 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9781 руб., максимальный -...    читать дальше
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22 мая 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,7623 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 8942 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7623 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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22 мая 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 78,2933 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5107 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,2933 руб.

Минимальный курс евро составил 77,8 руб.,...    читать дальше
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22 мая 2020 года 18:59
Индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС упал на 1,5%
Рынок акций РФ, открывшийся в минусе, завершил пятницу в красной зоне.

Рынки акций Европы в начале торгов демонстрировали понижательный тренд. К вечеру часть индикаторов перебралась в зеленую зону.

Азиатские рынки акций снизились на опасениях напряженности...    читать дальше
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22 мая 2020 года 18:51
Набсовет "АЛРОСА" рекомендовал снизить добычу в этом году на 13%
Комитет по стратегическому планированию при наблюдательном совете АК "АЛРОСА" по итогам рассмотрения предложений менеджмента рекомендовал снизить добычу в 2020 г. до 28-31 млн карат, говорится в сообщении компании. Изначальный прогноз был около 34 млн карат.

Эта...    читать дальше
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22 мая 2020 года 18:46
Золото вернулось к росту на Comex на фоне нарастающей напряженности между США и Китаем
Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне к 18:00 мск выросла на Comex на 0,8% - до $1735,3 за унцию.

При этом накануне торги закрылись снижением на 1,7% к уровню среды.

Напряженность между США и Китаем привлекает инвесторов в активы, которые считаются...    читать дальше
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22 мая 2020 года 18:41
"Трансмашхолдинг" установил ставку 1-го купона бондов на 10 млрд рублей на уровне 6,10%
АО "Трансмашхолдинг" установило ставку 1-го купона 5-летних бондов серии ПБО-05 на 10 млрд рублей на уровне 6,10% годовых, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок прошел 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к оферте через 3...    читать дальше
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22 мая 2020 года 18:37
Ценовую преференцию при закупках госкомпаний продукции российского производства могут увеличить до 30%
Минпромторг предложил увеличить до 30% ценовую преференцию при закупках госкомпаний продукции российского производства.

Согласно проекту соответствующего правительственного постановления, предусматривается увеличение ценовой преференции для российской продукции и...    читать дальше
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22 мая 2020 года 18:30
Нефть WTI прервала наиболее продолжительный рост с февраля 2019 года
В ходе торгов в пятницу нефтяные цены существенно снижаются на негативных сигналах из Китая, на настроения инвесторов также влияет усиление напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 мск...    читать дальше
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22 мая 2020 года 18:18
ВofA: в этом году падение мирового ВВП составит 4,2%
Аналитики BofA Global Research вновь ухудшили прогноз изменения мирового ВВП в 2020 году. "Значительные изменения в оценках для США и еврозоны привели к понижению глобального прогноза в 2020 году до минус 4,2%", - говорится в сообщении банка.

Продление карантинных мер,...    читать дальше
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22 мая 2020 года 18:09
В этом году падение спроса на нефть в мире составит 10,8%, прогнозируют в Rystad Energy
Аналитики Rystad Energy прогнозируют в текущем году сокращение спроса на нефть в мире на 10,7 млн баррелей в сутки, или на 10,8%.

"Наши оценки показывают, что общий спрос на нефть в 2019 году составил примерно 99,5 млн б/с, и теперь ожидается падение до 88,8 млн б/с в...    читать дальше
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