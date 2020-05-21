Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,9727 руб.

21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1733 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9727 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9241 руб., максимальный - 10,02 руб. Было заключено 296 сделок. Объем торгов составил 634,48 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,9709 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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