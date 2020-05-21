Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 77,7402 руб.

21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 12097 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 77,7402 руб.

Минимальный курс евро составил 77,5 руб., максимальный - 78,0525 руб. Было заключено 3973 сделки. Объем торгов составил 14785,87 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,035 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.