Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,9733 руб.

21 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2098 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9733 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,9407 руб., максимальный - 9,9903 руб. Было заключено 62 сделки. Объем торгов составил 231,79 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,9725 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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