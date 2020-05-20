Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 59,07 пункта (2,178%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2770,79 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 44070,794 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 722,813 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6404 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,6494 руб. Минимальный курс евро составил 78,1575 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,1575 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7928 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 254 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1461 руб. Минимальный курс юаня составил 10,0171 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,0171 руб., максимальный -... читать дальше

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За период с 13 по 18 мая 2020 г. в России зафиксирована нулевая инфляция, сообщил Росстат. С начала мая инфляция составила 0,1%, с начала года - 2,2%. За период с 7 по 12 мая цены также не изменились. За период с 7 по 12 мая цены также не изменились. С начала мая инфляция составила 0,1%, с начала года -... С начала мая инфляция составила 0,1%, с начала года -... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью, а также на фоне известий о дальнейшем постепенном снятии карантинных ограничений в России. Основные индексы обновили максимумы с начала марта: индекс МосБиржи превысил 2770 пунктов, индекс РТС... читать дальше

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Минтранс предлагает внести в общенациональный план восстановления экономики и нормализации деловой жизни меры на 565 млрд рублей для поддержки всех видов транспорта в 2020 году, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих на заседании рабочей группы "Единой России" по подготовке... читать дальше

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Резиденты, зарегистрированные на Кипре, обеспечили в 2019 году наибольшее положительное сальдо по всем операциям прямого иностранного инвестирования (ПИИ) с резидентами РФ ($8,1 млрд) после того, как в 2018 году у них было наибольшее отрицательное сальдо ПИИ, свидетельствуют... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило корпоративный рейтинг группы "Черкизово" на уровне "B1". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Рейтинг вероятности дефолта "Черкизово" подтвержден на уровне "B1-PD". Решение о... Решение о... читать дальше

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Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу "Северный поток" возможность отступления от применения основных положений Газовой директивы ЕС, сообщает Nord Stream AG. Принятое решение о дерогации действительно 20 лет и начинает свое действие ретроактивно с 12... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок прибавляют в среду более 3% после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего на неожиданное сокращение запасов нефти в стране. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило... Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 15 мая, сократились на 5 млн баррелей, сообщило... читать дальше

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Российское подразделение немецкого автоконцерна Volkswagen ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает в РФ 1,099 тыс. кроссоверов Touareg для проверки соединительного шва трубки трансмиссионного масла, сообщает сайт Росстандарта. Отзыву подлежат машины, выпущенные в 2019... читать дальше

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Туристические объекты во Франции могут полностью возобновить работу 21 июня, часть из них уже работает, рассказала журналистам в среду директор офиса агентства по развитию туризма во Франции Atout France в России и СНГ Инесса Короткова. "Франция начала выходить из... "Франция начала выходить из... читать дальше

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Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Турцией - за январь-апрель 2020 года увеличился до $1,7 млрд, что на 40% выше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщается в пресс-релизе Минэнерго РФ по итогам переговоров сопредседателей межправительственной смешанной... читать дальше

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АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) установила ставку 1-го купона пяти выпусков 10-летних бондов с офертами через 5 лет серий БО-03 - БО-07 общим суммарным объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщениях компании. Сбор заявок проходил 20 мая с 12:00 МСК до 13:00 МСК. Сбор заявок проходил 20 мая с 12:00 МСК до 13:00 МСК. Ранее... Ранее... читать дальше

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