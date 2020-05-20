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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 8 мая по 15 мая на 4982 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2830 тыс. баррелей
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20 мая 2020 года 17:32
Запасы нефти в США упали за период с 8 мая по 15 мая на 4982 тыс. баррелей, бензина - выросли на 2830 тыс. баррелей
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20 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4982 тыс. баррелей - до 526,494 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 2830 тыс. баррелей и составили 255,724 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 3831 тыс. баррелей, достигнув 158,832 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 2150 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 2900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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