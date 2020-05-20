Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,9776 руб.

20 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3978 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9776 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,4075 руб., максимальный - 72,58 руб. Было заключено 16198 сделок. Объем торгов составил 52134,18 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,43 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.