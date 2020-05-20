20 мая 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Апрель 2020
|09:00
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Апрель 2020
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Апрель 2020
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Март 2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Март 2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Апрель 2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Март 2020
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Май 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 мая
Это автоматическое сообщение.
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20 мая 2020 года 13:25
Российские регионы в 2020 году не получат средства, предусмотренные в рамках реализации федеральной программы "Чистый воздух", сообщил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Я этот проект обсуждал с министром (природных... читать дальше
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20 мая 2020 года 13:17
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может стоить мировой экономике $82 трлн, подсчитали эксперты Центра исследования риска в Judge Business School при Кембриджском университете. Столь существенные потери экономика может понести за пять лет в соответствии со сценарием... читать дальше
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20 мая 2020 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,32 пункта (1,192%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2744,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2758,44 (+1,72%) пункта,... читать дальше
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20 мая 2020 года 13:09
Китай надеется в ближайшее время восстановить прежнюю структуру энергопотребления, предшествовавшую ситуации с распространением коронавируса COVID-19, хочет сотрудничать с ОПЕК для стабилизации мировой нефтяной отрасли, сообщил ОПЕК по итогам переговоров его генсека Мохаммеда... читать дальше
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20 мая 2020 года 13:05
Минимальное значение за месяц (с 20 апреля по 20 мая) - 73,6927 руб. за доллар, максимальное значение - 79,5065 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,05 руб.
Это автоматическое сообщение.
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20 мая 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 77,87/80,62 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...
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20 мая 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,13/73,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 9 коп., средний...
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20 мая 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,09/73,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...
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20 мая 2020 года 13:02
Ситуация с коронавирусом в России дает основания для спокойного оптимизма и аккуратного снятия карантинных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Я разделяю осторожность всех - и глав субъектов Федерации, и наших медицинских властей - во всех этих подходах,... читать дальше
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20 мая 2020 года 13:00
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир... читать дальше
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20 мая 2020 года 12:56
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям АФК "Система" серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше
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20 мая 2020 года 12:55
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 72,3381 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,37 коп.
Это автоматическое сообщение.
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20 мая 2020 года 12:55
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 79,1813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,36 коп.
Это автоматическое сообщение.
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20 мая 2020 года 12:45
Великобритания хочет отказаться от ввозных тарифов на целый ряд товаров по завершении переходной фазы после Brexit. Новые правила как ожидается, вступят в силу в январе 2021 года и придут на смену действующей системе пошлин с ЕС, сообщила вчера британский министр внешней... читать дальше
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20 мая 2020 года 12:37
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что безработица в России достигла 1,65 млн человек.
"На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 млн 665 тыс. человек, на 129,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали. Мы эту... читать дальше
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20 мая 2020 года 12:29
На данный момент уже 17 регионов в связи со снижением коэффициента распространения коронавируса могут начать снимать ограничения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Сегодня по самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый... читать дальше
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