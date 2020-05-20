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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ВВП РФ будет снижаться четыре квартала подряд
Коронавирус изменил представления экспертов о ближайших перспективах российской экономики. ВВП РФ будет сокращаться на протяжении 4-х кварталов подряд, максимальный спад - почти 11% - будет во 2-м квартале 2020 года, следует из консенсус-прогноза ВШЭ
 
В России могут смягчить условия для досрочных пенсий
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Генкомпаниям так и не удалось добиться отмены моратория на начисление штрафов за неоплату ЖКУ — эта мера исключена из перечня поручений по итогам совещания у президента Владимира Путина 29 апреля о влиянии коронавируса на ТЭК, сообщает...
 
Коронавирус может на год отрезать клиентов малых банков от СБП
Кредитные организации попросили ЦБ подумать о переносе срока обязательного подключения к СБП для переводов по номеру телефона: с 1 октября 2020-го на 1 октября 2021 года. Такое предложение содержится в письме Ассоциации банков России (АБР)...
 
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20 мая 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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20 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Изменение потребительских цен в Великобритании Апрель 2020
09:00 Изменение цен производителей в Великобритании Апрель 2020
09:00 Цены производителей в Германии Апрель 2020
11:00 Баланс счета текущих операций еврозоны Март 2020
12:00 Баланс счета текущих операций Италии Март 2020
12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Апрель 2020
15:30 Изменение потребительских цен в Канаде Апрель 2020
15:30 Оптовые продажи в Канаде Март 2020
17:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Май 2020
17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 09 по 15 мая

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НОВОСТИ
20 мая 2020 года 13:25
Регионы не получат федеральных денег на "Чистый воздух" в 2020 году
Российские регионы в 2020 году не получат средства, предусмотренные в рамках реализации федеральной программы "Чистый воздух", сообщил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

"Я этот проект обсуждал с министром (природных...    читать дальше
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20 мая 2020 года 13:17
За 5 лет мировая экономика может из-за коронавируса потерять $82 трлн
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может стоить мировой экономике $82 трлн, подсчитали эксперты Центра исследования риска в Judge Business School при Кембриджском университете. Столь существенные потери экономика может понести за пять лет в соответствии со сценарием...    читать дальше
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20 мая 2020 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 20 мая растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,32 пункта (1,192%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2744,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2758,44 (+1,72%) пункта,...    читать дальше
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20 мая 2020 года 13:09
Китай хочет сотрудничать с ОПЕК для стабилизации мировой нефтяной отрасли
Китай надеется в ближайшее время восстановить прежнюю структуру энергопотребления, предшествовавшую ситуации с распространением коронавируса COVID-19, хочет сотрудничать с ОПЕК для стабилизации мировой нефтяной отрасли, сообщил ОПЕК по итогам переговоров его генсека Мохаммеда...    читать дальше
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20 мая 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 73,6927 руб.
Минимальное значение за месяц (с 20 апреля по 20 мая) - 73,6927 руб. за доллар, максимальное значение - 79,5065 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 3,05 руб.

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20 мая 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 77,87/80,62 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 77,87/80,62 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 29 коп., Cредний курс продажи упал на...
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20 мая 2020 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 20 мая средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 71,13/73,86 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,13/73,86 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 9 коп., средний...
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20 мая 2020 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 71,09/73,69 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,09/73,69 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 20 коп., Cредний курс продажи...
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20 мая 2020 года 13:02
Мишустин: ситуация с коронавирусом в РФ дает основания для аккуратного снятия карантинных мер
Ситуация с коронавирусом в России дает основания для спокойного оптимизма и аккуратного снятия карантинных мер, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Я разделяю осторожность всех - и глав субъектов Федерации, и наших медицинских властей - во всех этих подходах,...    читать дальше
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20 мая 2020 года 13:00
"Икс 5 Финанс" 22 мая проведет сбор заявок на бонды объемом 10 млрд рублей
ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-структура компании X5 Retail Group) 22 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир...    читать дальше
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20 мая 2020 года 12:56
"Эксперт РА" присвоило бондам АФК "Система" на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг "ruA(EXP)"
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям АФК "Система" серии 001P-13 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные...    читать дальше
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20 мая 2020 года 12:55
ЦБ РФ установил курс доллара США с 21 мая в размере 72,3381 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 72,3381 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,37 коп.

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20 мая 2020 года 12:55
ЦБ РФ установил курс евро с 21 мая в размере 79,1813 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 21 мая, составляет 79,1813 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 1,36 коп.

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20 мая 2020 года 12:45
Великобритания намерена отказаться от тарифов на 60% импорта
Великобритания хочет отказаться от ввозных тарифов на целый ряд товаров по завершении переходной фазы после Brexit. Новые правила как ожидается, вступят в силу в январе 2021 года и придут на смену действующей системе пошлин с ЕС, сообщила вчера британский министр внешней...    читать дальше
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20 мая 2020 года 12:37
На 19 мая в России зарегистрировано 1,65 млн безработных - Голикова
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что безработица в России достигла 1,65 млн человек.

"На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 млн 665 тыс. человек, на 129,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали. Мы эту...    читать дальше
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20 мая 2020 года 12:29
На сегодня 17 регионов могут начинать снимать ограничения по коронавирусу - Голикова
На данный момент уже 17 регионов в связи со снижением коэффициента распространения коронавируса могут начать снимать ограничения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Сегодня по самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый...    читать дальше
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