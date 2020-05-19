Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1715 руб.

19 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 538 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1715 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,145 руб., максимальный - 10,2189 руб. Было заключено 488 сделок. Объем торгов составил 2203,29 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,21 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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