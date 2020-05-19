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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,2904 руб.
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19 мая 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,2904 руб.
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19 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3411 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2904 руб. Минимальный курс евро составил 79,02 руб., максимальный - 79,55 руб. К этому времени было заключено 6217 сделок. Объем торгов составил 28024,16 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,4375 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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