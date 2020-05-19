Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,3767 руб.

19 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,3767 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,1975 руб., максимальный - 72,725 руб. Было заключено 15069 сделок. Объем торгов составил 55193,4 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,255 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.