Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 мая

19 мая. FINMARKET.RU -РФ с 20 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4038,71 (-83,6) руб./грамм; на серебро - 39,85 (-0,86) руб./грамм; на платину - 1875,92 (-38,7) руб./грамм; на палладий - 4633,95 (+128,95) руб./грамм.

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"Башнефть" установила ставку 11-го купона облигаций серии БО-04 на уровне 5,6% годовых, говорится в сообщении эмитента. Облигации серии БО-04 объемом 5 млрд рублей компания разместила в июне 2015 года. Ставка 1-10-го купонов установлена в размере 12% годовых.... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 4-летних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eAAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим... Эмиссия является старшим... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,47 пункта (0,648%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2711,72 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 43347,982 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 627,266 млрд руб., или на...

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ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 29-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,1% годовых, говорится в сообщениях эмитента. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги... "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4677 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,4087 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 538 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1715 руб. Минимальный курс юаня составил 10,145 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,145 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3411 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2904 руб. Минимальный курс евро составил 79,02 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,02 руб.,... читать дальше

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Альфа-банк установил ставку 1-го купона бондов серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей на уровне 5,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Сбор заявок на выпуск прошел 19 мая с 11:00 МСК до 17:00 МСК. Ставке соответствует доходность к погашению... Ставке соответствует доходность к погашению... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,65-0,8% вслед за миром на фоне успешных испытаний вакцины против коронавируса, высоких цен на нефть. Во вторник в Азии подъем индексов продолжился (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский Shanghai... Во вторник в Азии подъем индексов продолжился (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, китайский Shanghai... читать дальше

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США выйдут из пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 сильнее, чем когда-либо прежде, заявил министр финансов США Стивен Мнучин в ходе выступления в банковском комитете Сената во вторник. По его словам, Минфин уже предоставил нуждающимся около половины из одобренных... По его словам, Минфин уже предоставил нуждающимся около половины из одобренных... читать дальше

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Главный покупатель российского газа - Германия - в марте 2020 года сократила импорт продукции "Газпрома" на 45% - до 2,67 млрд куб. м, свидетельствуют данные ФТС России. Столь сильное падение может объясняться не только теплой зимой и начавшимся влиянием пандемии... Столь сильное падение может объясняться не только теплой зимой и начавшимся влиянием пандемии... читать дальше

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Треть российских потребителей собираются снизить частоту посещений торговых центров и отдельных магазинов после полной отмены карантинных ограничений в РФ, свидетельствуют данные GfK. "33% респондентов говорят, что будут меньше ходить в торговые центры и отдельные... "33% респондентов говорят, что будут меньше ходить в торговые центры и отдельные... читать дальше

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На следующей неделе можно будет снять часть ограничений в Москве, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. "Мы на следующей неделе, в конце недели примем еще дополнительные решения. К примеру, очевидно, что примем решение и с понедельника откроем МФЦ", - сказал Собянин в эфире... "Мы на следующей неделе, в конце недели примем еще дополнительные решения. К примеру, очевидно, что примем решение и с понедельника откроем МФЦ", - сказал Собянин в эфире... читать дальше

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Спрос на годовые облигации Альфа-банка серии 002Р-06 объемом 10 млрд рублей превысил предложение в 1,9 раза и составил более 19 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе банка, выступившего организатором выпуска самостоятельно. "Несмотря на всю сложность текущей ситуации,... "Несмотря на всю сложность текущей ситуации,... читать дальше

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Нефть WTI продолжает дорожать в ходе торгов во вторник, в то время как котировки Brent слабо меняются. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18:05 мск остается на уровне закрытия предыдущих торгов - $34,81 за... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на 18:05 мск остается на уровне закрытия предыдущих торгов - $34,81 за... читать дальше

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