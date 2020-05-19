19 мая 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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19 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Апрель 2020
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Март 2020
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Май 2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Май 2020
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Март 2020
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Апрель 2020
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19 мая 2020 года 11:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1742 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,149 руб., максимальный -... читать дальше
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19 мая 2020 года 10:54
"Газпромнефть-Заполярье" (дочернее общество "Газпром нефти") начнет разработку неоком-юрских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и Харасавэйского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал, а также ачимовских отложений* и нефтяных оторочек... читать дальше
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19 мая 2020 года 10:45
ВТБ проанализировал потребительскую активность россиян в период пандемии COVID-19. Как указывается в сообщении банка, объем зарплатных начислений клиентам в апреле существенно не изменился, при этом транзакции по картам сократились на 34%. Помимо "наземного" эквайринга... читать дальше
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19 мая 2020 года 10:45
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 150,6 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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19 мая 2020 года 10:45
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4896 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,3868... читать дальше
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19 мая 2020 года 10:38
В апреле 2020 года было выдано 0,31 млн новых кредитных карт, что на 63,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2020 года - 0,85 млн), говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в... читать дальше
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19 мая 2020 года 10:26
В апреле т.г. количество новых заявок на пособие по безработице в Великобритании увеличилось рекордными темпами на фоне локдаунов, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Число заявок выросло на 856,5 тыс., превысив 2 млн, свидетельствуют... читать дальше
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19 мая 2020 года 10:20
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,4224... читать дальше
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19 мая 2020 года 10:20
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 72,4224 руб.
По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 25,51 коп. К курсу, установленному Банком России на... читать дальше
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19 мая 2020 года 10:20
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,17 пункта (0,637%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2711,42 пункта.
По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 12,07 пункта (1,033%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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19 мая 2020 года 10:06
Сегодняшние торги рынок акций РФ начал на позитиве вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
Европейские рынки акций закрылись вчера уверенным ростом.
Американские фондовые... читать дальше
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19 мая 2020 года 10:02
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,71/73,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...
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19 мая 2020 года 09:49
Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, сократит еще около 3 тыс. рабочих мест вдобавок к увольнениям, о которых было объявлено ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, которое разослал генеральный... читать дальше
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19 мая 2020 года 09:40
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ожидает улучшения ситуации на рынке труда в России за счет старта работы большинства предприятий в экономике к 20-м числам июня.
"Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают... читать дальше
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19 мая 2020 года 09:31
Тепличная отрасль РФ в условиях пандемии вышла на рекордные темпы роста производства, сообщает ассоциация "Теплицы России".
По данным на 18 мая, в теплицах собрано 450,9 тыс. тонн овощей, что на 25,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (360,2 тыс. тонн),... читать дальше
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19 мая 2020 года 09:30
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 мая составили по Российской Федерации 2809,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2608,9 млрд руб.
На начало... читать дальше
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