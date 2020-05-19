ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 72,9798 руб., курс евро - 78,9422 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 78,9422 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 18,57 коп.

18 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 мая, составляет 72,9798 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,58 коп.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 595 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1742 руб. Минимальный курс юаня составил 10,149 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,149 руб., максимальный -... читать дальше

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"Газпромнефть-Заполярье" (дочернее общество "Газпром нефти") начнет разработку неоком-юрских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и Харасавэйского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал, а также ачимовских отложений* и нефтяных оторочек... читать дальше

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ВТБ проанализировал потребительскую активность россиян в период пандемии COVID-19. Как указывается в сообщении банка, объем зарплатных начислений клиентам в апреле существенно не изменился, при этом транзакции по картам сократились на 34%. Помимо "наземного" эквайринга... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 150,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4896 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,3868... читать дальше

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В апреле 2020 года было выдано 0,31 млн новых кредитных карт, что на 63,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем (в марте 2020 года - 0,85 млн), говорится в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в... По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в... читать дальше

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В апреле т.г. количество новых заявок на пособие по безработице в Великобритании увеличилось рекордными темпами на фоне локдаунов, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Число заявок выросло на 856,5 тыс., превысив 2 млн, свидетельствуют... читать дальше

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На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4540 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,4224... читать дальше

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В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 72,4224 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 25,51 коп. К курсу, установленному Банком России на... По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 25,51 коп. К курсу, установленному Банком России на... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,17 пункта (0,637%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2711,42 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 12,07 пункта (1,033%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 12,07 пункта (1,033%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сегодняшние торги рынок акций РФ начал на позитиве вслед за мировыми площадками и нефтью на фоне новостей о прогрессе в разработке вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Европейские рынки акций закрылись вчера уверенным ростом. Европейские рынки акций закрылись вчера уверенным ростом. Американские фондовые... Американские фондовые... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,71/73,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 31 коп., Cредний курс продажи...

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Американская Uber Technologies Inc., предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, сократит еще около 3 тыс. рабочих мест вдобавок к увольнениям, о которых было объявлено ранее, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на электронное письмо, которое разослал генеральный... читать дальше

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Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков ожидает улучшения ситуации на рынке труда в России за счет старта работы большинства предприятий в экономике к 20-м числам июня. "Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают... "Я ожидаю, что у нас более-менее стабилизируется ситуация на рынке труда, заработают... читать дальше

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Тепличная отрасль РФ в условиях пандемии вышла на рекордные темпы роста производства, сообщает ассоциация "Теплицы России". По данным на 18 мая, в теплицах собрано 450,9 тыс. тонн овощей, что на 25,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (360,2 тыс. тонн),... По данным на 18 мая, в теплицах собрано 450,9 тыс. тонн овощей, что на 25,1% больше, чем на аналогичную дату прошлого года (360,2 тыс. тонн),... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 мая составили по Российской Федерации 2809,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2608,9 млрд руб. На начало... На начало... читать дальше

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