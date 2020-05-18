Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,2253 руб.

18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 739 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2253 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,198 руб., максимальный - 10,2549 руб. Было заключено 553 сделки. Объем торгов составил 2355,92 млн руб., что на 110% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,21 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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