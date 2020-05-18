Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 78,8906 руб.

18 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 78,8906 руб.

Минимальный курс евро составил 78,72 руб., максимальный - 79,2125 руб. Было заключено 4343 сделки. Объем торгов составил 15696,71 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 78,83 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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