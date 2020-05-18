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18 мая 2020 года 10:37

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 162,4 млрд руб.

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18 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 18 мая по данным на начало операционного дня выросло до 162,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 146 млрд руб.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
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