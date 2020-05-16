Минтранс РФ подготовил проект постановления о выделении аэропортам около 11 млрд руб. в качестве господдержки на фоне пандемии COVID-19, рассчитывает утвердить его до июня, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. "Конечно, получат (аэропорты 11 млрд руб.). Проект... читать дальше

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Правительство РФ утвердило выделение регионам более 22,4 млрд рублей для майских выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. "Сегодня правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей,... читать дальше

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Минтранс РФ не видит целесообразности во введении социального дистанцирования за счет пустых кресел в самолетах, поскольку это приведет к скачку цен на билеты, заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих. "Мы сколько раз уже говорили в отношении социального... "Мы сколько раз уже говорили в отношении социального... читать дальше

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Госкорпорация "Роскосмос" потратит более 763,1 млн рублей на доработку инфраструктуры космодрома "Восточный" под осуществление запусков спутников связи "Гонец-М", следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг". В соответствии с проектом контракта, целью... В соответствии с проектом контракта, целью... читать дальше

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Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава министерства Евгений Дитрих. "С точки зрения настроения людей, которое мы сейчас наблюдаем, мы видим, что люди в долгой... читать дальше

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АО "Концерн "Калашников" в январе-марте 2020 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,1 млрд рублей против 375,8 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в квартальной отчетности предприятия. Выручка упала в 6,6 раза - до 957 млн... Выручка упала в 6,6 раза - до 957 млн... читать дальше

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Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) по итогам мониторинга ситуации на рынке труда зафиксировала десятипроцентный рост числа рабочих мест в удаленном режиме. "Численность работников, выполняющих трудовые функции из дома, возросла на 10%. Снижение этим работникам... читать дальше

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Индия на фоне национального локдауна в апреле 2020 года снизила импорт золота до символических $3 млн, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Для сравнения, в апреле прошлого года этот показатель составлял почти $4 млрд. С начала 2020... С начала 2020... читать дальше

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Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В" со "стабильным" прогнозом, сообщило министерство финансов республики в... читать дальше

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Цены на одежду в США в апреле были на 12% ниже мартовского уровня, что сравнимо с рождественскими скидками, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Adobe Digital Economy. Это стало максимальным падением за последние пять лет, что объясняется влиянием вспышки коронавиурса на... читать дальше

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ПАО "ВСМПО-Ависма" за январь-март 2020 года получило 8,1 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 7 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в ежеквартальном отчете компании. Выручка за этот период выросла на 6% и составила 21,7 млрд рублей. Валовая прибыль... Выручка за этот период выросла на 6% и составила 21,7 млрд рублей. Валовая прибыль... читать дальше

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Совет директоров "Башнефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов 19,15 млрд рублей - 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении компании. По итогам предыдущего, 2018-го, года компания выплачивала... По итогам предыдущего, 2018-го, года компания выплачивала... читать дальше

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Число новых случаев Covid-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрировано 9,2 тыс. диагнозов, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая; темп прироста также снизился до рекордных +3,5%. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной... читать дальше

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Россия решила проблему с масками, их производство составляет 9 млн единиц в сутки, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в Армавире. "В целом по стране мы проблемы с масками решили. Сегодня я могу с уверенностью это заявить. Это за счет внутреннего... читать дальше

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Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 307 тыс. 696 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 234, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, на... Всего в мире, по данным университета, на... читать дальше

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Нерезиденты и дочерние иностранные банки на неделе 8-14 мая приобрели валюту на 32,4 млрд рублей, их вложения в ОФЗ выросли на 28 млрд рублей (доля составила 30,3%), говорится в обзоре Банка России "Финансовый пульс". "Ситуация на российских финансовых рынках в период с... "Ситуация на российских финансовых рынках в период с... читать дальше

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