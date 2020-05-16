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ГЛАВНОЕ
Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%
В апреле потребительские цены в РФ выросли на 0,8% после роста на 0,6% в марте, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,9%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,1%
 
Коронавирус атакует: потери мировой экономики могут превысить $8 трлн
Азиатский банк развития (АБР) заявил в пятницу, что потери мировой экономики, вызванные пандемией коронавируса, могут составить в этом году от $5,8 трлн до $8,8 трлн. Это вдвое превышает предыдущий прогноз банка, поскольку продолжающиеся во...
 
Россиян призвали активнее платить за ЖКХ онлайн
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по оплате услуг ЖКХ в период пандемии коронавируса. Специалисты ведомства отмечают, что в электронной системе ГИС ЖКХ можно получить информацию об управляющих и ресурсоснабжающих организациях, начислениях за...
 
Оборот розничной торговли в РФ в апреле упал на 30-40%; более 60% ритейлеров ждут падения продаж по итогам года
Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года, по предварительной оценке аналитической компании InfoLine, упал на 30-40%. "Март был рекордным за последние пять лет по объемам продаж, но в апреле мы видим глубочайшее падение. Сейчас пока...
 
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16 мая 2020 года 18:04
Постановление о выделении аэропортам 11 млрд руб. будет утверждено до конца мая - Минтранс
Минтранс РФ подготовил проект постановления о выделении аэропортам около 11 млрд руб. в качестве господдержки на фоне пандемии COVID-19, рассчитывает утвердить его до июня, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. "Конечно, получат (аэропорты 11 млрд руб.). Проект...    читать дальше
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16 мая 2020 года 17:51
Регионы получат 22,4 млрд руб. для выплат в мае медикам, работающим с больными Covid-19
Правительство РФ утвердило выделение регионам более 22,4 млрд рублей для майских выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. "Сегодня правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей,...    читать дальше
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16 мая 2020 года 16:54
Социальное дистанцирование за счет пустых кресел в самолетах приведет к скачку цен на билеты - Минтранс РФ
Минтранс РФ не видит целесообразности во введении социального дистанцирования за счет пустых кресел в самолетах, поскольку это приведет к скачку цен на билеты, заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих.

"Мы сколько раз уже говорили в отношении социального...    читать дальше
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16 мая 2020 года 15:48
На доработку инфраструктуры космодрома "Восточный" "Роскосмос" потратит 763 млн руб.
Госкорпорация "Роскосмос" потратит более 763,1 млн рублей на доработку инфраструктуры космодрома "Восточный" под осуществление запусков спутников связи "Гонец-М", следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг".

В соответствии с проектом контракта, целью...    читать дальше
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16 мая 2020 года 14:55
Внутренние авиаперевозки могут восстановиться с июня - Минтранс РФ
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава министерства Евгений Дитрих. "С точки зрения настроения людей, которое мы сейчас наблюдаем, мы видим, что люди в долгой...    читать дальше
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16 мая 2020 года 14:14
Концерн "Калашников" в 1-м квартале получил 1,1 млрд руб. чистого убытка против прибыли годом ранее
АО "Концерн "Калашников" в январе-марте 2020 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,1 млрд рублей против 375,8 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в квартальной отчетности предприятия.

Выручка упала в 6,6 раза - до 957 млн...    читать дальше
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16 мая 2020 года 13:45
ФНПР: с начала периода самоизоляции число рабочих мест в дистанционном режиме в РФ выросло на 10%
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) по итогам мониторинга ситуации на рынке труда зафиксировала десятипроцентный рост числа рабочих мест в удаленном режиме. "Численность работников, выполняющих трудовые функции из дома, возросла на 10%. Снижение этим работникам...    читать дальше
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16 мая 2020 года 12:58
Импорт золота в Индию в апреле обвалился до символических $3 млн
Индия на фоне национального локдауна в апреле 2020 года снизила импорт золота до символических $3 млн, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Для сравнения, в апреле прошлого года этот показатель составлял почти $4 млрд.

С начала 2020...    читать дальше
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16 мая 2020 года 12:03
Fitch подтвердило кредитные рейтинги Белоруссии на уровне "В", прогноз - "стабильный"
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В" со "стабильным" прогнозом, сообщило министерство финансов республики в...    читать дальше
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16 мая 2020 года 11:41
Снижение цен на одежду в США в апреле стало максимальным за последние пять лет
Цены на одежду в США в апреле были на 12% ниже мартовского уровня, что сравнимо с рождественскими скидками, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Adobe Digital Economy. Это стало максимальным падением за последние пять лет, что объясняется влиянием вспышки коронавиурса на...    читать дальше
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16 мая 2020 года 11:32
Убыток "ВСМПО-Ависма" в 1-м квартале составил 8,1 млрд руб. чистого убытка, выручка выросла на 6%
ПАО "ВСМПО-Ависма" за январь-март 2020 года получило 8,1 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 7 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в ежеквартальном отчете компании.

Выручка за этот период выросла на 6% и составила 21,7 млрд рублей. Валовая прибыль...    читать дальше
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16 мая 2020 года 11:27
Совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2019 год 19,15 млрд руб.
Совет директоров "Башнефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов 19,15 млрд рублей - 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении компании.

По итогам предыдущего, 2018-го, года компания выплачивала...    читать дальше
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16 мая 2020 года 11:17
В России за сутки зарегистрировано 9,2 тыс. новых случаев Covid-19, 119 умерших
Число новых случаев Covid-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрировано 9,2 тыс. диагнозов, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая; темп прироста также снизился до рекордных +3,5%. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной...    читать дальше
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16 мая 2020 года 10:57
Мантуров: проблема с обеспечением масками населения РФ решена
Россия решила проблему с масками, их производство составляет 9 млн единиц в сутки, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в Армавире. "В целом по стране мы проблемы с масками решили. Сегодня я могу с уверенностью это заявить. Это за счет внутреннего...    читать дальше
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16 мая 2020 года 10:39
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 4,5 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 307 тыс. 696 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 234, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на...    читать дальше
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16 мая 2020 года 10:31
Нерезиденты 8-14 мая продолжили увеличивать инвестиции в ОФЗ, сократив объем вложений в акциях
Нерезиденты и дочерние иностранные банки на неделе 8-14 мая приобрели валюту на 32,4 млрд рублей, их вложения в ОФЗ выросли на 28 млрд рублей (доля составила 30,3%), говорится в обзоре Банка России "Финансовый пульс".

"Ситуация на российских финансовых рынках в период с...    читать дальше
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