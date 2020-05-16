.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Все новости
.
Оборот розничной торговли в РФ в апреле упал на 30-40%; более 60% ритейлеров ждут падения продаж по итогам года
16 мая 2020 года 18:04
Минтранс РФ подготовил проект постановления о выделении аэропортам около 11 млрд руб. в качестве господдержки на фоне пандемии COVID-19, рассчитывает утвердить его до июня, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. "Конечно, получат (аэропорты 11 млрд руб.). Проект... читать дальше
.16 мая 2020 года 17:51
Правительство РФ утвердило выделение регионам более 22,4 млрд рублей для майских выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом. "Сегодня правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей,... читать дальше
.16 мая 2020 года 16:54
Социальное дистанцирование за счет пустых кресел в самолетах приведет к скачку цен на билеты - Минтранс РФ
Минтранс РФ не видит целесообразности во введении социального дистанцирования за счет пустых кресел в самолетах, поскольку это приведет к скачку цен на билеты, заявил журналистам глава ведомства Евгений Дитрих. "Мы сколько раз уже говорили в отношении социального... читать дальше
.16 мая 2020 года 15:48
Госкорпорация "Роскосмос" потратит более 763,1 млн рублей на доработку инфраструктуры космодрома "Восточный" под осуществление запусков спутников связи "Гонец-М", следует из данных системы "СПАРК-Маркетинг". В соответствии с проектом контракта, целью... читать дальше
.16 мая 2020 года 14:55
Минтранс РФ надеется на восстановление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных - с учетом ряда условий, с июля, заявил журналистам глава министерства Евгений Дитрих. "С точки зрения настроения людей, которое мы сейчас наблюдаем, мы видим, что люди в долгой... читать дальше
.
АО "Концерн "Калашников" в январе-марте 2020 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 1,1 млрд рублей против 375,8 млн рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в квартальной отчетности предприятия. Выручка упала в 6,6 раза - до 957 млн... читать дальше
.16 мая 2020 года 13:45
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) по итогам мониторинга ситуации на рынке труда зафиксировала десятипроцентный рост числа рабочих мест в удаленном режиме. "Численность работников, выполняющих трудовые функции из дома, возросла на 10%. Снижение этим работникам... читать дальше
.16 мая 2020 года 12:58
Индия на фоне национального локдауна в апреле 2020 года снизила импорт золота до символических $3 млн, говорится в материалах министерства торговли и промышленности страны. Для сравнения, в апреле прошлого года этот показатель составлял почти $4 млрд. С начала 2020... читать дальше
.16 мая 2020 года 12:03
Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Белоруссии по обязательствам в иностранной и национальной валютах на уровне "В" со "стабильным" прогнозом, сообщило министерство финансов республики в... читать дальше
.16 мая 2020 года 11:41
Цены на одежду в США в апреле были на 12% ниже мартовского уровня, что сравнимо с рождественскими скидками, пишет MarketWatch со ссылкой на данные Adobe Digital Economy. Это стало максимальным падением за последние пять лет, что объясняется влиянием вспышки коронавиурса на... читать дальше
.16 мая 2020 года 11:32
ПАО "ВСМПО-Ависма" за январь-март 2020 года получило 8,1 млрд рублей чистого убытка по РСБУ против 7 млрд рублей прибыли годом ранее, говорится в ежеквартальном отчете компании. Выручка за этот период выросла на 6% и составила 21,7 млрд рублей. Валовая прибыль... читать дальше
.16 мая 2020 года 11:27
Совет директоров "Башнефти" рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов за 2019 год 19,15 млрд руб.
Совет директоров "Башнефти" рекомендовал годовому собранию акционеров направить на выплату дивидендов 19,15 млрд рублей - 107,81 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении компании. По итогам предыдущего, 2018-го, года компания выплачивала... читать дальше
.16 мая 2020 года 11:17
Число новых случаев Covid-19 в России снижается: в субботу в целом по России зарегистрировано 9,2 тыс. диагнозов, и это самый низкий показатель в стране с 1 мая; темп прироста также снизился до рекордных +3,5%. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной... читать дальше
.16 мая 2020 года 10:57
Россия решила проблему с масками, их производство составляет 9 млн единиц в сутки, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам в Армавире. "В целом по стране мы проблемы с масками решили. Сегодня я могу с уверенностью это заявить. Это за счет внутреннего... читать дальше
.16 мая 2020 года 10:39
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 307 тыс. 696 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 234, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, на... читать дальше
.16 мая 2020 года 10:31
Нерезиденты и дочерние иностранные банки на неделе 8-14 мая приобрели валюту на 32,4 млрд рублей, их вложения в ОФЗ выросли на 28 млрд рублей (доля составила 30,3%), говорится в обзоре Банка России "Финансовый пульс". "Ситуация на российских финансовых рынках в период с... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.