Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3853 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6260 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3853 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,985 руб., максимальный - 73,8475 руб. Было заключено 14500 сделок. Объем торгов составил 53333,15 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,3975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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