15 мая 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
| 0
|
15 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 18.05 по 24.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|19.05.2020
|11:30
|Безработица в Великобритании
|Апрель 2020
|19.05.2020
|11:30
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Март 2020
|19.05.2020
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Май 2020
|19.05.2020
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Май 2020
|19.05.2020
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Март 2020
|19.05.2020
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Апрель 2020
|20.05.2020
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Апрель 2020
|20.05.2020
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Март 2020
|20.05.2020
|11:30
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Апрель 2020
|20.05.2020
|11:30
|Изменение цен производителей в Великобритании
|Апрель 2020
|20.05.2020
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Март 2020
|20.05.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2020
|20.05.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Апрель 2020
|20.05.2020
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Март 2020
|20.05.2020
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Май 2020
|20.05.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 09 по 15 мая
|21.05.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 10 по 16 мая
|21.05.2020
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Май 2020
|21.05.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 03 по 09 мая
|21.05.2020
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Апрель 2020
|21.05.2020
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Апрель 2020
|22.05.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Март 2020
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 мая 2020 года 19:51
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,6 пункта (0,139%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2593,91 пункта.
Индекс РТС сильно корректируется вниз после... читать дальше
.
15 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41945,178 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 392,167 млрд руб., или на...
.
15 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4765 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.
15 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1071 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,299 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,269 руб., максимальный -... читать дальше
.
15 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4734 руб.
Минимальный курс евро составил 78,98 руб.,... читать дальше
.
15 мая 2020 года 19:02
Рынок российских акций завершил торги умеренным ростом на фоне дорожающей нефти.
В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), плюсовала Европа, но... читать дальше
.
15 мая 2020 года 18:51
Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу на данных об увеличении объемов нефтепереработки в Китае в апреле по сравнению с предыдущим месяцем.
Рост нефтяных цен наблюдается по итогам третьей недели подряд. С понедельника WTI прибавила более... читать дальше
.
15 мая 2020 года 18:41
Доля таможенных платежей при экспорте в общем объеме перечислений ФТС РФ в бюджет продолжает снижаться быстрыми темпами - в апреле она снизилась до менее 25%. "По итогам апреля 2020 года доля платежей при экспорте товаров составила 23,7% (от всех перечислений), при импорте -... читать дальше
.
15 мая 2020 года 18:34
Объем госзакупок в сфере информационных технологий (компьютерная и офисная техника, программное обеспечение и лицензии) вырос в марте-апреле текущего года почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 41,9 млрд рублей, следует из данных проекта "Маркер"... читать дальше
.
15 мая 2020 года 18:28
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Тамбовской области и ее облигаций на уровне BBB+(RU), прогноз «стабильный, говорится в пресс-релизе агентства.
«Кредитный рейтинг Тамбовской области обусловлен ограниченной гибкостью бюджетных расходов, низким... читать дальше
.
15 мая 2020 года 18:26
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг КБ "Солидарность" на уровне B(RU), прогноз "стабильный", говорится в релизе агентства.
"Кредитный рейтинг АО КБ "Солидарность" определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной достаточностью капитала,... читать дальше
.
15 мая 2020 года 18:25
ООО "Лента" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,30% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
.
15 мая 2020 года 18:25
Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае увеличился и оказался лучше ожиданий рынка. Значение индикатора достигло минус 48,5 пункта по сравнению с рекордно низкими минус 78,2 пункта в апреле, сообщил Федеральный резервный банк... читать дальше
.
15 мая 2020 года 18:24
Минфин Республики Саха (Якутия) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35014 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 6,49% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок на выпуск проходил 15 мая с 10:00 МСК до 14:00... читать дальше
.
15 мая 2020 года 18:17
Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 17:57 мск растет на Comex на 0,47%, до $1749 за унцию.
В какой-то момент в течение дня рост достигал 0,9% - при том, что четверг золото также закончило внушительным ростом на 1,4%. По мнению MarketWatch, в... читать дальше
.
15 мая 2020 года 18:12
Число открытых вакансий в США в марте сократилось на 813 тыс. и составило 6,191 млн, свидетельствуют отчет министерства труда (JOLTS). Таким образом, пандемия COVID-19 и меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции привели к падению показателя до минимальной... читать дальше
.