Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,2736 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5920 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,2736 руб.

Минимальный курс евро составил 78,9425 руб., максимальный - 79,74 руб. Было заключено 4879 сделок. Объем торгов составил 20242,28 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,6275 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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