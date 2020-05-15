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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 мая
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15 мая 2020 года 15:02

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 мая

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15 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 16 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4083,17 (+3,46) руб./грамм; на серебро - 38,25 (+1,34) руб./грамм; на платину - 1821,7 (+3,37) руб./грамм; на палладий - 4295,34 (-6,84) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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