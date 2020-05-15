ЦБ РФ установил курс доллара США с 16 мая в размере 73,2056 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 мая, составляет 73,2056 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 72,42 коп.

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,6 пункта (0,139%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2593,91 пункта. Индекс РТС сильно корректируется вниз после... Индекс РТС сильно корректируется вниз после... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41945,178 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 392,167 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4765 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1071 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,299 руб. Минимальный курс юаня составил 10,269 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,269 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4734 руб. Минимальный курс евро составил 78,98 руб.,... Минимальный курс евро составил 78,98 руб.,... читать дальше

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Рынок российских акций завершил торги умеренным ростом на фоне дорожающей нефти. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), плюсовала Европа, но... В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), плюсовала Европа, но... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу на данных об увеличении объемов нефтепереработки в Китае в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Рост нефтяных цен наблюдается по итогам третьей недели подряд. С понедельника WTI прибавила более... Рост нефтяных цен наблюдается по итогам третьей недели подряд. С понедельника WTI прибавила более... читать дальше

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Доля таможенных платежей при экспорте в общем объеме перечислений ФТС РФ в бюджет продолжает снижаться быстрыми темпами - в апреле она снизилась до менее 25%. "По итогам апреля 2020 года доля платежей при экспорте товаров составила 23,7% (от всех перечислений), при импорте -... читать дальше

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Объем госзакупок в сфере информационных технологий (компьютерная и офисная техника, программное обеспечение и лицензии) вырос в марте-апреле текущего года почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 41,9 млрд рублей, следует из данных проекта "Маркер"... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Тамбовской области и ее облигаций на уровне BBB+(RU), прогноз «стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. «Кредитный рейтинг Тамбовской области обусловлен ограниченной гибкостью бюджетных расходов, низким... «Кредитный рейтинг Тамбовской области обусловлен ограниченной гибкостью бюджетных расходов, низким... читать дальше

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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг КБ "Солидарность" на уровне B(RU), прогноз "стабильный", говорится в релизе агентства. "Кредитный рейтинг АО КБ "Солидарность" определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной достаточностью капитала,... "Кредитный рейтинг АО КБ "Солидарность" определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной достаточностью капитала,... читать дальше

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ООО "Лента" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,30% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона... Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае увеличился и оказался лучше ожиданий рынка. Значение индикатора достигло минус 48,5 пункта по сравнению с рекордно низкими минус 78,2 пункта в апреле, сообщил Федеральный резервный банк... читать дальше

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Минфин Республики Саха (Якутия) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35014 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 6,49% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск проходил 15 мая с 10:00 МСК до 14:00... Сбор заявок на выпуск проходил 15 мая с 10:00 МСК до 14:00... читать дальше

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Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 17:57 мск растет на Comex на 0,47%, до $1749 за унцию. В какой-то момент в течение дня рост достигал 0,9% - при том, что четверг золото также закончило внушительным ростом на 1,4%. По мнению MarketWatch, в... В какой-то момент в течение дня рост достигал 0,9% - при том, что четверг золото также закончило внушительным ростом на 1,4%. По мнению MarketWatch, в... читать дальше

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Число открытых вакансий в США в марте сократилось на 813 тыс. и составило 6,191 млн, свидетельствуют отчет министерства труда (JOLTS). Таким образом, пандемия COVID-19 и меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции привели к падению показателя до минимальной... читать дальше

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