.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 146 млрд руб.
.
Оборот розничной торговли в РФ в апреле упал на 30-40%; более 60% ритейлеров ждут падения продаж по итогам года
15 мая 2020 года 09:53
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 146 млрд руб.
|0
15 мая. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 15 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 146 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 153,9 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 мая 2020 года 19:51
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,6 пункта (0,139%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2593,91 пункта. Индекс РТС сильно корректируется вниз после... читать дальше
.15 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 мая выросла на 0,94% и составила 41945,178 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 41945,178 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 392,167 млрд руб., или на...
.15 мая 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,4765 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 5331 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4765 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.15 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1071 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,299 руб. Минимальный курс юаня составил 10,269 руб., максимальный -... читать дальше
.15 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4695 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,4734 руб. Минимальный курс евро составил 78,98 руб.,... читать дальше
.15 мая 2020 года 19:02
Рынок российских акций завершил торги умеренным ростом на фоне дорожающей нефти. В пятницу в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), плюсовала Европа, но... читать дальше
.15 мая 2020 года 18:51
Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу на данных об увеличении объемов нефтепереработки в Китае в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Рост нефтяных цен наблюдается по итогам третьей недели подряд. С понедельника WTI прибавила более... читать дальше
.15 мая 2020 года 18:41
Доля таможенных платежей при экспорте в общем объеме перечислений ФТС РФ в бюджет продолжает снижаться
Доля таможенных платежей при экспорте в общем объеме перечислений ФТС РФ в бюджет продолжает снижаться быстрыми темпами - в апреле она снизилась до менее 25%. "По итогам апреля 2020 года доля платежей при экспорте товаров составила 23,7% (от всех перечислений), при импорте -... читать дальше
.15 мая 2020 года 18:34
Объем госзакупок в сфере информационных технологий (компьютерная и офисная техника, программное обеспечение и лицензии) вырос в марте-апреле текущего года почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, до 41,9 млрд рублей, следует из данных проекта "Маркер"... читать дальше
.15 мая 2020 года 18:28
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Тамбовской области и ее облигаций на уровне BBB+(RU), прогноз «стабильный»
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг Тамбовской области и ее облигаций на уровне BBB+(RU), прогноз «стабильный, говорится в пресс-релизе агентства. «Кредитный рейтинг Тамбовской области обусловлен ограниченной гибкостью бюджетных расходов, низким... читать дальше
.15 мая 2020 года 18:26
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг КБ "Солидарность" на уровне B(RU), прогноз "стабильный", говорится в релизе агентства. "Кредитный рейтинг АО КБ "Солидарность" определяется умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, удовлетворительной достаточностью капитала,... читать дальше
.15 мая 2020 года 18:25
ООО "Лента" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 10 млрд рублей на уровне 6,30% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона... читать дальше
.15 мая 2020 года 18:25
Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в мае увеличился и оказался лучше ожиданий рынка. Значение индикатора достигло минус 48,5 пункта по сравнению с рекордно низкими минус 78,2 пункта в апреле, сообщил Федеральный резервный банк... читать дальше
.15 мая 2020 года 18:24
Минфин Республики Саха (Якутия) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 7-летних облигаций серии 35014 объемом 5,5 млрд рублей на уровне 6,49% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск проходил 15 мая с 10:00 МСК до 14:00... читать дальше
.15 мая 2020 года 18:17
Цена фьючерсов на золото с поставкой в июне по состоянию на 17:57 мск растет на Comex на 0,47%, до $1749 за унцию. В какой-то момент в течение дня рост достигал 0,9% - при том, что четверг золото также закончило внушительным ростом на 1,4%. По мнению MarketWatch, в... читать дальше
.15 мая 2020 года 18:12
Число открытых вакансий в США в марте сократилось на 813 тыс. и составило 6,191 млн, свидетельствуют отчет министерства труда (JOLTS). Таким образом, пандемия COVID-19 и меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции привели к падению показателя до минимальной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.